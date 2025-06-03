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打造台南運河咖啡音樂一條街 黃偉哲：2026有新光景

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安平運河明年啟航百年，具備水岸景觀優勢，但長期缺乏整體規畫與經營，議員要求市府加強營造和招商。記者吳淑玲／翻攝
台南市安平運河明年啟航百年，具備水岸景觀優勢，但長期缺乏整體規畫與經營，議員要求市府加強營造和招商。記者吳淑玲／翻攝

台南安平運河明年通航100年，議員指出，運河沿岸長年使用率偏低，呼籲市府加速推動空間活化，導入商業與文化展演元素，讓運河成為市民日常休憩與觀光的新亮點；市府表示已積極評估規劃，2026年適逢台南運河百年慶，期能打造新光景。

黃偉哲指出，運河是台南寶貴資產，期望未來能促進周邊繁榮興旺，逐步形成咖啡廳、店家群聚風貌，打造富有特色的品牌咖啡街區。不止龍舟賽時吸引廣大人潮，平時就是民眾休閒遊憩空間，透過藝文表演及美食吸引遊客到訪，打造「運河百年慶」城市新亮點。

議員李啟維表示，安平運河具備水岸景觀優勢，卻長期缺乏整體規劃與經營，不少民眾反映，除特定節慶活動外，平時難以在此地悠閒散步或喝咖啡欣賞海景。他建議，可引進特色咖啡、輕食餐飲與小型展演舞台，白天營造親子與遊客共享的悠閒氛圍，夜晚則轉為燈光、音樂交織的河岸街區，打造台南版的「左岸風情」。

市府經發局及觀旅局表示，去年辦理「台南運河遊河民間自提BOT案」招商簽約啟動，引進民間資金1.2億元，預計於2027年完成「河樂廣場」、「水景公園」、「林默娘公園」等三處遊憩碼頭，將串聯安平老街與海安國華商圈，形成約6公里的觀光廊帶。未來將分階段輔導業者進駐，逐步展現成效。

李啟維強調，民間創意與活力無窮，已有文化團體不定期在運河岸邊舉辦音樂展演，吸引許多市民參與，顯示只要善加經營，安平運河有潛力成為台南的城市新地標。

台南市議員李啟維在市政總質詢以安平運河具備水岸景觀優勢，但長期缺乏整體規畫與經營，要求市府加強營造和招商。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員李啟維在市政總質詢以安平運河具備水岸景觀優勢，但長期缺乏整體規畫與經營，要求市府加強營造和招商。記者吳淑玲／翻攝

音樂 咖啡廳 台南

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