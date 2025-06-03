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台南空品躍居南部第1 農業廢棄物有效利用有對策

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局結合市府局處推裸露工地鋪稻草，減少揚塵，改善空氣品質，去年台南市空氣品質為南部第一。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局結合市府局處推裸露工地鋪稻草，減少揚塵，改善空氣品質，去年台南市空氣品質為南部第一。記者鄭惠仁／攝影

過去台南市空氣品質不佳常遭批評，去年已躍居雲嘉南、高屏地區空品第一，除了要求業者在空品不佳時減排外，善用回收水洗街以及利用稻草覆蓋工地，減少揚塵是兩大利器。環保局統計3年來台南工地覆蓋稻草近107公頃，每年洗街7萬餘公里，若農業廢棄物更能有效利用，對環境、經濟都有幫助。

台南市是國內稻米重要產區，過去稻草常在稻米收成後遭焚化處理，但也造成空汙，但經取締及宣導後已鮮少發生，環保局推動以編織過的稻草覆蓋裸露工地，減少揚塵，提升空氣品質，也鼓勵業者設置稻草編織廠，但業者考量到成本和需求量，無疾而終。目前台南超過95%稻草都是利用農地翻耕時作為肥料，少用作覆蓋工地或其他更有價值用途，台南多數編織稻草都購置外縣市。

議員郭鴻儀認為，若只編織覆蓋用草蓆，可能工錢多於成本，因此業者意願不高，早年農業社會，以稻草做草繩，因有需求而有經濟效益。不過，若農業廢棄物能更有效利用創造價值，相信會有吸引力，就如鳳梨葉有高纖維可做衣服，台南是重要農業生產區，應更有計畫推廣，帶動循環經濟。稻田翻耕時，稻草翻入土中腐化後可做肥料，若絞碎再翻耕，腐化速度更快，更有利地力。

農業局表示，也曾努力鼓勵業者設廠生產編織稻草用於護坡及覆蓋裸露工地，但業者意願不高只好放棄。目前都鼓勵農民使用稻草分解液加速發酵腐化，而且肥分更高。業者最近利用鳳梨葉的高纖加工製成布料，是有效利用農業廢棄物的好辦法，會協助業者加強與農民合作，取得更多鳳梨葉。另台南每年有許多廢棄果樹樹枝、竹子，也在規畫結合業者在主要產區成立資材中心，提供做為生質材料、肥料使用，創造循環經濟效益。

南市環保局表示，3年來推動裸露工地覆蓋稻草106.65公頃，去年覆蓋面積近40公頃，持續結合其他局處推動；另去年以回收水洗街7萬餘公里，有效清除粒狀汙染物1232公噸、PM10236公噸、PM2.557公噸，不僅減少車行揚塵，也讓市容更清新整潔。

根據環境部2021年台灣空氣汙染物排放量清冊，有鋪面車輛行駛揚塵，每年排放在總懸浮微粒(TSP)約1萬2970公噸（占53.7%）、PM10為2490公噸（26.9%)、PM2.5為 602.4公噸（23.4%）。有這些積極作為，3年前AQI數值小於101（適合所有人活動的空氣品質）的天數在南部地區排第3，去年躍居第1，甚至超越彰化。

環保局 台南

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