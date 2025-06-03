聽新聞
0:00 / 0:00
影／中正路改名爭議 張麗善批：盡做「有空無榫」代誌
內政部研擬全台中正路改名引發多縣市反彈，雲林縣府統計全縣各鄉鎮中正路若改名影響戶數逾5千戶，其中以褒忠鄉戶數最多，林內鄉其次，縣長張麗善今表示，政府不做正經事，只做一些「有空無榫」的事情，改路名牽一髮動全身，呼籲中央深思。
針對內政部研擬全台中正路改名，張麗善今表示，現在政府不做正經事，只做一些「有空無榫」（台語，比喻不合理、不著邊際或沒有結果的事情）的事情，無論是中正路、經國路、中山路改名，到目前為止已有很多縣市感到困擾，改路名牽一髮動全身，民眾所有的個資都要跟著改，茲事體大，希望中央深思，做一些正經的代誌，不要做一些「有空無榫」的工作。
雲林縣府統計全縣各鄉鎮中正路若改名影響戶數有5225戶，除元長、水林、台西、東勢鄉無中正路，其餘16鄉鎮皆有中正路，其中褒忠鄉有769戶，全縣最多，其次為林內鄉698戶，縣府表示，道路改名涉及民眾權益，包括戶口名簿、身分證、駕照、有商業登記公司商號都必須去更改地址，還有建物所有權狀、土地登記資料、各種通訊資料等，都必須一併更改。
依據雲林縣道路命名及門牌編訂注意事項規定，道路改名係屬鄉鎮市公所的權責，道路改名必須經過道路兩旁土地所有權人過半數的同意才能改名，褒忠鄉長陳建名說，這牽涉範圍太大，他尊重民意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言