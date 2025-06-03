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影／中正路改名爭議 張麗善批：盡做「有空無榫」代誌

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
內政部研擬全台中正路改名引發多縣市反彈，雲林縣府統計全縣各鄉鎮中正路若改名影響戶數逾5千戶，其中以褒忠鄉戶數最多，林內鄉其次，縣長張麗善今表示，政府不做正經事，只做一些「有空無榫」的事情，改路名牽一髮動全身，呼籲中央深思。記者陳雅玲／攝影
內政部研擬全台中正路改名引發多縣市反彈，雲林縣府統計全縣各鄉鎮中正路若改名影響戶數逾5千戶，其中以褒忠鄉戶數最多，林內鄉其次，縣長張麗善今表示，政府不做正經事，只做一些「有空無榫」的事情，改路名牽一髮動全身，呼籲中央深思。記者陳雅玲／攝影

內政部研擬全台中正路改名引發多縣市反彈，雲林縣府統計全縣各鄉鎮中正路若改名影響戶數逾5千戶，其中以褒忠鄉戶數最多，林內鄉其次，縣長張麗善今表示，政府不做正經事，只做一些「有空無榫」的事情，改路名牽一髮動全身，呼籲中央深思。

針對內政部研擬全台中正路改名，張麗善今表示，現在政府不做正經事，只做一些「有空無榫」（台語，比喻不合理、不著邊際或沒有結果的事情）的事情，無論是中正路、經國路、中山路改名，到目前為止已有很多縣市感到困擾，改路名牽一髮動全身，民眾所有的個資都要跟著改，茲事體大，希望中央深思，做一些正經的代誌，不要做一些「有空無榫」的工作。

雲林縣府統計全縣各鄉鎮中正路若改名影響戶數有5225戶，除元長、水林、台西、東勢鄉無中正路，其餘16鄉鎮皆有中正路，其中褒忠鄉有769戶，全縣最多，其次為林內鄉698戶，縣府表示，道路改名涉及民眾權益，包括戶口名簿、身分證、駕照、有商業登記公司商號都必須去更改地址，還有建物所有權狀、土地登記資料、各種通訊資料等，都必須一併更改。

依據雲林縣道路命名及門牌編訂注意事項規定，道路改名係屬鄉鎮市公所的權責，道路改名必須經過道路兩旁土地所有權人過半數的同意才能改名，褒忠鄉長陳建名說，這牽涉範圍太大，他尊重民意。

雲林 張麗善 中正路

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