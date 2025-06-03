雲林口湖鄉唯一的衛生所牙科 停診1年最近恢復門診

雲林縣醫療資源不均，口湖鄉唯一可看牙醫的衛生所去年進行建築耐震補強，停診1年，最近完工重新恢復一周看診1次，民眾表示，這段期間都到北港看牙醫，衛生所能復診，可省去很多麻煩。

雲林縣衛生局統計目前全縣共191位牙醫師，分布118家醫療院所，其中斗六有36家牙科、虎尾有20家、斗南有11家較為普及，但二崙和口湖兩鄉卻無牙醫執業，呈現無牙醫狀態，鄉民只能到鄰近鄉鎮就醫，頗為不便。

衛生局表示，為讓口湖有牙醫看診，輔導牙醫師公會組成醫療團，在口湖鄉衛生所設立巡迴門診，每周提供一次駐診服務；二崙衛生所也由牙醫師公會醫療團巡迴醫療，且鄰近西螺和崙背，所以也轉介民眾到鄰近鄉鎮診療。

衛生局長曾春美表示，口湖衛生所建築較老舊，耐震係數不足，縣府向中央爭取去年3月動工補強，施工期間衛生所的醫療服務也暫時移到過港國小，只是牙醫門診和一般門診不同，所以門診暫停。

經過1年完工，口湖衛生所牙科今年4月恢復看診，每診次約有5至6人。衛生局表示，口湖鄉若有更多需求，會再與牙醫師公會協調爭取增加診次。

口湖民眾說，以前多數鄉民到鄰近的北港或水林看牙醫，衛生所設有牙醫門診，對大家比較方便，不必動不動就得開車到北港就醫，去年衛生所因施工程停診，大家等了1年終於恢復看診，起碼一些例行檢查不必遠赴北港，當然很好。

健保署南區業務組也表示，口湖鄉衛生所建築老舊，歷經一年整修，環境已煥然一新，牙醫看診時間，仍維持每個月前3周的周3上午9至12點，另每年3、6、9、12月份第4周的周3下午2點到5點會加開門診，請民眾善加利用。