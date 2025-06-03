梅雨鋒面助攻水庫水情 南化水庫蓄水率破8成8
受梅雨季鋒面影響，全台各地近期都有明顯降雨，其中，台南山區從昨天迄今24小時累積雨量都有破百毫米，而供應民生用水為主的南化水庫集水區，更有明顯降雨，昨累積雨量已逾90毫米，創下今年單日最高紀錄，且受惠於越域引水助攻，目前蓄水率逐漸攀升破8成8。
根據水利署南區水資源分署觀測統計，南化水庫上游昨天累積降雨量約91毫米，預估進水量可逾180萬噸，截至今天中午集水區仍有明顯降雨，累積降雨量達32.8毫米，1天半下來累積雨量逾120毫米，加上啟動甲仙攔河堰越域引水，此波梅雨對水庫水情將有不錯的挹注效果。
其中，因南部山區雨勢劇烈，昨起迄今越域引水每秒最大量可達24立方公尺，為南化水庫水情補水助攻，截至今下午1點，南化水庫水位目前標高177.86公尺，有效蓄水量達7503萬立方公尺，蓄水率達88.03％，水情穩定。
此外，曾文水庫上游降雨量從昨天迄今累積也有超過50毫米，預估進水量至少達300萬立方公尺，目前曾文水庫與烏山頭水庫兩庫合計有效蓄水量達3億2246萬立方公尺，蓄水率達60.50％。
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