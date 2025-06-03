快訊

愛龜死掉親手埋花盆 隔2個月牠竟「原地滿血復活」嚇壞飼主：龜息大法？

民進黨前立委陳歐珀涉貪 疑收賄推動商港法今遭搜索約談

恭喜第4輪面試！任天堂御用聲優中村悠一3次落選Switch 2 網友都哭了

梅雨鋒面助攻水庫水情 南化水庫蓄水率破8成8

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
曾文水庫上游降雨量從昨天迄今累積也有超過50毫米，預估進水量至少達300萬立方公尺，對水庫水情不無小補。圖為資料照。記者萬于甄／攝影
曾文水庫上游降雨量從昨天迄今累積也有超過50毫米，預估進水量至少達300萬立方公尺，對水庫水情不無小補。圖為資料照。記者萬于甄／攝影

受梅雨季鋒面影響，全台各地近期都有明顯降雨，其中，台南山區從昨天迄今24小時累積雨量都有破百毫米，而供應民生用水為主的南化水庫集水區，更有明顯降雨，昨累積雨量已逾90毫米，創下今年單日最高紀錄，且受惠於越域引水助攻，目前蓄水率逐漸攀升破8成8。

根據水利署南區水資源分署觀測統計，南化水庫上游昨天累積降雨量約91毫米，預估進水量可逾180萬噸，截至今天中午集水區仍有明顯降雨，累積降雨量達32.8毫米，1天半下來累積雨量逾120毫米，加上啟動甲仙攔河堰越域引水，此波梅雨對水庫水情將有不錯的挹注效果。

其中，因南部山區雨勢劇烈，昨起迄今越域引水每秒最大量可達24立方公尺，為南化水庫水情補水助攻，截至今下午1點，南化水庫水位目前標高177.86公尺，有效蓄水量達7503萬立方公尺，蓄水率達88.03％，水情穩定。

此外，曾文水庫上游降雨量從昨天迄今累積也有超過50毫米，預估進水量至少達300萬立方公尺，目前曾文水庫與烏山頭水庫兩庫合計有效蓄水量達3億2246萬立方公尺，蓄水率達60.50％。

受梅雨季鋒面影響，全台各地近期都有明顯降雨，其中，台南南化水庫集水區昨累積雨量已逾90毫米，創下今年單日最高紀錄，且受惠於越域引水助攻，蓄水率目前逐漸攀升破8成8。圖為資料照。記者萬于甄／攝影
受梅雨季鋒面影響，全台各地近期都有明顯降雨，其中，台南南化水庫集水區昨累積雨量已逾90毫米，創下今年單日最高紀錄，且受惠於越域引水助攻，蓄水率目前逐漸攀升破8成8。圖為資料照。記者萬于甄／攝影

雨量 曾文水庫 南化水庫

延伸閱讀

梅雨滯留鋒面+西南風強勢襲台 從南到北16縣市大雨特報

00919超乎眾人預期維持0.72元！小車：配息水庫尚算無虞

新一波梅雨鋒面今起入侵台灣 南台灣因它加持最受威脅

梅雨鋒面下午抵達 吳德榮：雨勢增強、範圍擴大 慎防劇烈天氣

相關新聞

北港公園再現紅火蟻？小朋友被咬家長憂 會勘後非火蟻

雲林北港運動公園改為親子公園後，居民運動、親子休憩明顯增加，最近有民眾在網路貼文反映運動場的遊戲沙坑出現「紅火蟻」，有小...

雲林口湖鄉唯一的衛生所牙科 停診1年最近恢復門診

雲林縣醫療資源不均，口湖鄉唯一可看牙醫的衛生所去年進行建築耐震補強，停診1年，最近完工重新恢復一周看診1次，民眾表示，這...

梅雨鋒面助攻水庫水情 南化水庫蓄水率破8成8

受梅雨季鋒面影響，全台各地近期都有明顯降雨，其中，台南山區從昨天迄今24小時累積雨量都有破百毫米，而供應民生用水為主的南...

雲林斗六西市場改善工程最快7月動工 將畫設6公尺淨空範圍

雲林縣斗六市西市場歷史悠久，因道路老舊、水溝淤積問題嚴重，暴雨易淹，對行人通行與公共安全構成威脅，市公所規畫改善周邊道路...

中華醫事科大門口及周邊交通動線優化 7000名師生用路更安全

中華醫事科技大學師生達7000人，為提升師生及用路人安全，台南市府與校方積極研擬精進方案，透過系統性改善與前瞻性規畫，運...

雲林沿海最大老校宿舍將整建 北辰國小重建地方共同回憶

位於北港鎮公所後側的北辰國小日式宿舍群，其中保留完整的校長宿舍，近日動工整地，是否修護保留引起地方關切，校方表示，老建築...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。