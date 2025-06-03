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雲林斗六西市場改善工程最快7月動工 將畫設6公尺淨空範圍

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，因道路老舊、水溝淤積問題嚴重，暴雨易淹，對行人通行與公共安全構成威脅，市公所規畫改善周邊道路排水，完工後，將畫設6公尺淨空範圍，確保消防及救護車輛通行無阻，圖為示意圖。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市西市場歷史悠久，因道路老舊、水溝淤積問題嚴重，暴雨易淹，對行人通行與公共安全構成威脅，市公所規畫改善周邊道路排水，完工後，將畫設6公尺淨空範圍，確保消防及救護車輛通行無阻，圖為示意圖。圖／斗六市公所提供

雲林斗六市西市場歷史悠久，因道路老舊、水溝淤積問題嚴重，暴雨易淹，對行人通行與公共安全構成威脅，市公所規畫改善周邊道路排水，經調查周邊流動攤販近300攤，將協助申請進駐公有零售市場，預計最快今年7月動工，若明年春節前不及完工，會暫停施工因應。

斗六西市場道路老舊、水溝淤積問題嚴重，清潔隊雖定期清疏，效果有限，市公所將針對市場內部及周邊道路與排水系統進行全面改善，施工範圍涵蓋愛國街、興南街、興中街、興北街及雲林路一段，預計進行道路鋪面改善總長度986公尺，排水溝改善長度達1226公尺。

針對西市場周邊道路、排水系統改善工程，市公所已舉辦3場說明會，蒐集地方意見後，將採分區施工、夜間施工、攤販安置與交通維管措施，降低工程對商家、攤販、民眾的影響。改善工程總經費2816萬元，原定今年6月開工，因舉辦多場說明會，最快7月開工，若明年春節前不及完工，會暫時停工因應。

市公所指出，為釐清市場周邊攤販現況，已針對雲林路一段、愛國街、興北街、興中街及興南街進行流動違規攤販統計，目前共有流動攤販272攤，其中屬斗六市民者共79攤，已協助部分攤販申請進駐第二公有零售市場，另，公所近日接獲檢舉，市場周邊疑有多起占用道路用地並轉租予他人設攤情形，若查證屬實，將依法究辦。

市長林聖爵表示，工程完工後，將畫設6公尺淨空範圍，確保消防及救護車輛通行無阻，並加強查察占用道路與非法出租設攤等行為，以維護安全、整潔的市場環境。

雲林縣斗六市西市場將進行周邊道路排水改善，圖為市場春節前採購年貨人潮。圖／本報資料照
雲林縣斗六市西市場將進行周邊道路排水改善，圖為市場春節前採購年貨人潮。圖／本報資料照

雲林 春節 斗六

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