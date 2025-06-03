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北港公園再現紅火蟻？小朋友被咬家長憂 會勘後非火蟻

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港親子運動公園傳出紅火蟻再現蹤，有小朋友被咬傷，引起關注，北港鎮公所會同防蟻人員會勘後並非火蟻而是一般紅螞蟻，但仍噴藥並以三角錐提醒民眾小心。記者蔡維斌／翻攝
北港親子運動公園傳出紅火蟻再現蹤，有小朋友被咬傷，引起關注，北港鎮公所會同防蟻人員會勘後並非火蟻而是一般紅螞蟻，但仍噴藥並以三角錐提醒民眾小心。記者蔡維斌／翻攝

雲林北港運動公園改為親子公園後，居民運動、親子休憩明顯增加，最近有民眾在網路貼文反映運動場的遊戲沙坑出現「紅火蟻」，有小朋友被叮咬，引起關注，北港鎮長蕭美文今天會勘，經防治人員查驗結果發現並非紅火蟻，而是一般紅螞蟻，但維護安全，仍噴藥防治，以防蟻群擴散。

最近網路社群有民眾貼文，指小朋友到北港親子運動公園遊玩，腳趾多處紅腫發癢，回家擦藥也不見好轉，詢問才發現是被螞蟻咬傷，經到現場查看，發現有疑是「紅火蟻」出沒。

由於親子公園操場除廣大草皮，也有3處遊戲沙坑，許多小朋友都會在沙坑盪鞦韆、玩沙，過去也曾發現紅火蟻，如今蟻蹤再現，引起關注，不少網友媽媽說，火蟻不除危及孩子安全，尤其沙坑附近常出現蟻群，帶小朋友玩時確要多加小心，也希望公所設法改善。

北港鎮長蕭美文今天會同公園管理單位及除蟻人員會勘，防治人員吳協助在沙坑附近追查螞蟻行蹤，發現是一般的紅螞蟻並非較為兇猛的「紅火蟻」。

防蟻專家說，國內約在2004年才出現紅火蟻蹤跡，一旦受到擾動就會攻擊，被叮咬會出現紅腫，嚴重者出現潰爛甚至蜂窩性組織炎，而一般常見的熱帶紅螞蟻，體型較小，頭部比例大，毒腺中的蟻酸螫咬仍會劇烈疼痛，但不像紅火蟻具威脅性。

因接近夏季，蟻量較多且小朋友到公園玩的機率也高，為避免小朋友被蟻叮，蕭美文仍指示加強用藥防治，她說，目前先以投藥期能消滅蟻穴，同時也在蟻穴附近放三角錐提醒民眾不要靠近，未來再視情況評估是否進行土壤施藥，也籲請家長多加留意即可。

北港媽祖醫院醫師何建霖表示，紅螞蟻咬傷第1時間應立刻用肥皂和清水清洗傷口，因為紅螞蟻毒液裡含有油性的梭烯毒素會殘留皮膚表面，肥皂能幫助這類毒素乳化、沖洗。或可冰敷減緩疼痛與腫脹。如出現呼吸困難、暈眩或全身紅疹等全身性過敏症狀，必須盡速就醫。

北港親子運動公園傳出紅火蟻再現蹤，有小朋友被咬傷，引起關注，記者實地查看確有不少紅螞蟻。記者蔡維斌／攝影
北港親子運動公園傳出紅火蟻再現蹤，有小朋友被咬傷，引起關注，記者實地查看確有不少紅螞蟻。記者蔡維斌／攝影
北港公園改為親子型公園，是小朋友最愛去的地方，公所將加強防蟻。記者蔡維斌／攝影
北港公園改為親子型公園，是小朋友最愛去的地方，公所將加強防蟻。記者蔡維斌／攝影
北港公園改為親子型公園，是小朋友最愛去的地方，公所將加強防蟻。記者蔡維斌／攝影
北港公園改為親子型公園，是小朋友最愛去的地方，公所將加強防蟻。記者蔡維斌／攝影
北港親子運動公園傳出紅火蟻再現蹤，有小朋友被咬傷，引起關注，北港鎮公所會同防蟻人員會勘後並非火蟻而是一般紅螞蟻，但仍噴藥並以三角錐提醒民眾小心。記者蔡維斌／攝影
北港親子運動公園傳出紅火蟻再現蹤，有小朋友被咬傷，引起關注，北港鎮公所會同防蟻人員會勘後並非火蟻而是一般紅螞蟻，但仍噴藥並以三角錐提醒民眾小心。記者蔡維斌／攝影
紅火體型稍大，咬傷程度也會較嚴重。記者蔡維斌／翻攝
紅火體型稍大，咬傷程度也會較嚴重。記者蔡維斌／翻攝
北港親子運動公園傳出紅火蟻再現蹤，有小朋友被咬傷，引起關注，北港鎮公所會同防蟻人員會勘後並非火蟻而是一般紅螞蟻，但仍噴藥並以三角錐提醒民眾小心。記者蔡維斌／攝影
北港親子運動公園傳出紅火蟻再現蹤，有小朋友被咬傷，引起關注，北港鎮公所會同防蟻人員會勘後並非火蟻而是一般紅螞蟻，但仍噴藥並以三角錐提醒民眾小心。記者蔡維斌／攝影
北港親子運動公園傳出紅火蟻再現蹤，有小朋友被咬傷，引起關注，北港鎮公所會同防蟻人員會勘後並非火蟻而是一般紅螞蟻，但仍噴藥並以三角錐提醒民眾小心。記者蔡維斌／翻攝
北港親子運動公園傳出紅火蟻再現蹤，有小朋友被咬傷，引起關注，北港鎮公所會同防蟻人員會勘後並非火蟻而是一般紅螞蟻，但仍噴藥並以三角錐提醒民眾小心。記者蔡維斌／翻攝
北港公園改為親子型公園，是小朋友最愛去的地方，公所將加強防蟻。記者蔡維斌／攝影
北港公園改為親子型公園，是小朋友最愛去的地方，公所將加強防蟻。記者蔡維斌／攝影

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