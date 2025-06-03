中華醫事科大門口及周邊交通動線優化 7000名師生用路更安全

中華醫事科技大學師生達7000人，為提升師生及用路人安全，台南市府與校方積極研擬精進方案，透過系統性改善與前瞻性規畫，運用標線改造非號誌化路口及周邊道路空間配置，設置停車彎、轉角外推、行人庇護島、自行車穿越道線、行車導引線、視覺減速標線等措施，讓用路人有所依循，大幅提升友善通行環境。

交通局長王銘德指出，中華醫事科大位在仁德區，大門口為非號誌化路口，緊鄰在道路兩側寬度不一的文華一街上，學生上下課運具多數選擇自行開車及騎乘機車，部分學生選擇搭乘計程車及多元計程車，少部分生選擇搭公車、步行或騎乘公共自行車，每逢上下課時段大門口交通秩序紊亂，且步行或騎乘公共自行車動線交織頻繁。

為優化校園人行車行動線，交通局與校方聯手擬定精進改善策略，透過造價成本低的標誌標線設計進行優化改造，以提升行人及車輛於校門口通行時更具安全且兼顧順暢性。

王銘德說，本次在學校大門口優化設計，將校園出入道路空間重新配置，除畫分行駛車道及停車彎外，並考量校門口車輛迴轉需求配置迴轉車道；路口透過轉角外推一併調整行穿線位置，縮短行人穿越路口距離，並繪設分向槽化兼行人庇護島，強化行人通行動線及庇護空間，亦可降低轉向車輛速度；另也同步兼顧騎乘自行車通學勤用路安全，於路口處繪設自行車穿越道線。

此外，學校大門口為非號誌化路口，最重要的是須要明確定義幹、支線道路權，透過二階段停讓標線，引導車輛停讓行人及停讓幹線道車先行，在路口處繪設路口行車導引線，導引車輛行經路口行車秩序；學校側門口機車出路口處，透過槽化修飾線形及繪設「停」標字，引導機車減速並停車注意來車。

同時，為有效提升文華一街友善人行環境，透過設計標線人行道明確分隔人行與車行空間，保障用路人行走安全，並於路段行車道搭配繪設視覺化減速標線，提醒行經學區周邊道路車輛應減速慢行。

王銘德表示，路口優化初期，除協請校方及警力加強疏導，維護路口行車安全及秩序外，仍需要請用路人能夠遵循標線標誌號誌指示行駛。