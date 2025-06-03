雲林沿海最大老校宿舍將整建 北辰國小重建地方共同回憶

位於北港鎮公所後側的北辰國小日式宿舍群，其中保留完整的校長宿舍，近日動工整地，是否修護保留引起地方關切，校方表示，老建築將全面進行修復，今年八月可發包預定明年施工，完工後將作為校史館或校友接待室。

北辰國小宿舍群建於1941年，2010年列為縣定歷史建築，屋舍建築損壞嚴重且成髒亂死角，只有原校長宿舍保留較完整，宿舍區兩天來動工，有人誤以為宿舍要拆除，校方表示，宿舍修復分2階段進行，目前進行整地與景觀修整，

北辰國小指出，宿舍群原都有人居住，直到校長和老師逐年退休，宿舍荒廢地方倡議保留開發，經呈報縣府，同意分2階段修復。目前先行整地與景觀修整，把整個長100公尺、寬28公尺的宿舍區，移除樹木及雜草。

縣府文觀處表示，去年向中央爭取宿舍災後復建經費，獲核定2500萬元修復經費，委由北辰國小規畫設計。第一階段整地工程完成，預計今年8月前發包第2階段，2026年底前完成修復。