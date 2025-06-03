暑假做什麼？ 安平古堡奇兵夏令營穿越古今的奇幻冒險

台南市安平區公所與南台科大休閒事業管理系每年暑假舉辦的「安平古堡奇兵夏令營」，深受小朋友喜愛，且廣獲好評，報名都搶翻天。區公所表示，今年暑假持續辦理，延續寓教於樂的初衷，帶領小朋友透過豐富多元的課程，開啟一場結合文化、歷史與創意的探索之旅。

本屆夏令營活動將於7月16日（三）至7月18日（五）舉行，時間為每日早上8點半至下午3點半，活動地點在安平開台天后宮，專為9至12歲（國小三至六年級）量身打造，不需住宿，讓孩子們能安心參與，家長也能放心接送。

北區公所指出，活動課程內容精采紛呈，兼具知識性與趣味性。今年特別規畫多項與安平在地文化緊密結合的體驗活動，包括手作充滿在地特色的彩繪劍獅，感受台南特有的民俗信仰與藝術魅力；還有以虱目魚為主題的創意手作課程，讓小朋友動手做中學，了解安平在地魚食文化的精髓。

營隊也將帶領學童走讀古蹟，踏訪安平古堡與洋行遺址，並深入探索安平開台天后宮及安平老街周邊的歷史背景與文化故事。行程還包含搭乘雙層觀光巴士遨遊台江地區，從不同角度認識安平自然與人文交織的文化風貌。每日也安排團康遊戲與戶外大地團隊活動，透過團體合作與冒險挑戰，提升孩子們的溝通能力與問題解決技巧，讓三天的營隊生活充滿學習與歡笑，留下難忘回憶。

此次夏令營活動費用2500元整，包含課程教材、場地門票、保險、每日午餐與點心等。活動採預先報名制，名額有限，額滿即止。歡迎有興趣的家長立即替孩子報名參加，讓這個暑假成為孩子們充實而歡樂的冒險旅程。

立即報名請點此：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKnOXWvOdARd7npc2FAJEW_J-5upp2-VIjYH3Ll9X_Z8IsuQ/viewform

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