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嘉縣同濟中學退場前末代畢業典禮 8名畢業生人人有獎
少子化衝擊，嘉義縣又1所私校7月底將走入歷史，同濟中學去年停招，2024學年度剩高三8名學生，教育部派公益董事，創校逾一甲子64年同濟，昨天下午舉行最後末代畢業典禮，只有20多名親師生參加，8名畢業生人人有獎將升讀大學，氣氛溫馨感人，學校停辦，畢業生及校友少了母校，師生校友們感傷。
大林鎮同濟中學末代畢業典禮，以迎向光明正向樂觀歡樂氣氛，取代末代退場感情，校方不發邀請函，不請外賓及教育部、縣府、大林鎮公所代表，只有校長高作屏、教師職員、8位畢業生及家長參加，頒發畢業生縣長獎等獎項給畢業生。
高作屏說，典禮主角畢業生，用誠懇真誠態度，祝賀畢業迎向人生另一階段，畢業生透過申請入學及繁星計畫，都錄取理想大學，她和5位教職員陪伴、教育學生，直到畢業離校，雖面對財務困難，堅守崗位，無愧於教育人，7月底走入歷史，依退場法令辦理法人清算等程序，同濟校產向鎮公所承租，校產單純，退場歸還鎮公所。
同濟董事們用心辦教育，卻不敵少子化，有擔任董事退休校長變賣房產，19名教職員2年多未領薪資，學校共積欠近千萬元，退場後將由教育部退場基金墊付，教育部要教職員向前董事會索討。
同濟因招生不佳，2022年國中部新生入學報到只有個位數，校方申請2023學年度轉型社區高中，國教署去年接管學校，因水電等基本開銷財務缺口200萬元沒著落，校長去年發表公開信向校友求援，獲熱心教育團體人士捐助。度過難關。
同濟中學1961年創立，是知名老牌私校，全盛時期超過上千名學生，培養許多優秀學子，散居國內各行各業，轉型社區高中仍不見起色，教育部依退場條例列管專案輔導，輔導期結束未改善，令停招、停辦，校友們感傷母校退場，不勝唏噓，少子化之果非一夕造成，而是多年前埋下惡因，諸多政策只是治標不治本。
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