建商落跑全新預售住宅大樓成爛尾樓 嘉市府勞資及消費糾紛調解不成

19人訂購建商鉅泓建設在嘉義市推出的「臻品舞」建案，支付全部2400萬元頭期款，年初盼到大樓蓋好封頂，建商延遲交屋失聯，又積欠員工薪資，多位受害屋主、員工向市府陳情求助，勞資及消費糾紛，都因建商缺席，調解不成立，部分受害屋主找律師要提告民事求償，市府協助勞工確保權益。

「鉅泓建設」位在台林街預售屋建案「臻品舞」變爛尾樓，鉅泓辦公室人去樓空、電話空號，消保官黃崇傑昨天上午在市府調解，建商失聯缺席，5名受害屋主及不動產公會代表、律師出席，調解不成立，有受害屋主申請調解不成立證明，要找律師提告民事求償。

因預訂建案大樓還未取得使用執照，產權無法過戶，建商土地又設定抵押權，增加求償難度。受害屋主控訴，建商倒閉預售房變爛尾樓，負責人疑捲款落跑，土地被拿去抵押、二胎貸款，新房沒交屋恐淪落法拍，辛苦錢血本無歸。好不容易辛苦存錢被騙，手上有預售屋合約。

建案旁鄰居說，建案大樓19戶預訂完售，工程品質佳，使用執照因消防問題拖延半年未取得，張姓建商因承包2件公部門建築公共工程，財務周轉不靈失聯，建案產權未過戶受害屋主，土地又被拿去抵押借款，善後處理棘手。

另針對勞資糾紛調解，社會處上月受理欠薪員工申請，其中「鉅泓建設」員工1人，「金泰翔營造公司」員工4人，都是張姓負責人經營，資方缺席調解，社會處依照辦理歇業事實認定程序，協助勞工申請歇業事實認定，提供法律扶助資源。