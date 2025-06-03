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鳳凰花盛開紅透半邊天 仁義潭畔鳳凰花海吸睛遊客搶拍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣仁義潭有2棵巨大鳳凰木，每年5、6月花季開滿花，火紅壯觀花海吸睛，天氣高溫炎熱，旺盛茂密的火紅花海，吸引遊客賞景拍照。記者魯永明／攝影
嘉義縣仁義潭有2棵巨大鳳凰木，每年5、6月花季開滿花，火紅壯觀花海吸睛，天氣高溫炎熱，旺盛茂密的火紅花海，吸引遊客賞景拍照。記者魯永明／攝影

初夏鳳凰花開，驪歌響起時，正是校園莘莘學子即將畢業離校的日子，嘉義縣番路鄉仁義潭有2棵巨大的鳳凰木，每年5、6月花季開滿花，火紅壯觀的花海吸睛，天氣高溫炎熱，旺盛茂密的火紅花海，吸引遊客賞景拍照，貼上網路臉書社群分享，成為網友選為初夏國內必拍花景之一。

連日降雨，仁義潭水位逐漸回升，每天晨昏、假日，在壩堤運動散步放風箏民眾很多，位在水庫潭情路旁的2棵鳳凰樹火紅花朵盛開，此處鳳凰木比起其他地區低，站在樹下抬頭可仰望彎曲樹幹朝著四周蔓延，火紅花朵映照藍天浪漫。

「紅透半邊天啦！」網友分享，仁義潭水庫潭情路旁的鳳凰花盛開，讓人感覺來到仙境般，步行樹下怎麼看都唯美浪漫，隨便拍都是爆框畫面，這裡鳳凰花垂落讓人物更好入鏡，要拍網美照一定可以拍很多哦！

園藝人士說，鳳凰木原產於馬達加斯加，一層層淺綠樹葉和鮮紅花朵交錯開著，早期探險者進入馬達加斯加，看到森林到處盛開鳳凰花，稱它為「森林之火」，引進台灣栽種，成為畢業季來臨前的象徵。

嘉義縣仁義潭有2棵巨大鳳凰木，每年5、6月花季開滿花，火紅壯觀花海吸睛，天氣高溫炎熱，旺盛茂密的火紅花海，吸引遊客賞景拍照。記者魯永明／攝影
嘉義縣仁義潭有2棵巨大鳳凰木，每年5、6月花季開滿花，火紅壯觀花海吸睛，天氣高溫炎熱，旺盛茂密的火紅花海，吸引遊客賞景拍照。記者魯永明／攝影
嘉義縣仁義潭有2棵巨大鳳凰木，每年5、6月花季開滿花，火紅壯觀花海吸睛，天氣高溫炎熱，旺盛茂密的火紅花海，吸引遊客賞景拍照。記者魯永明／攝影
嘉義縣仁義潭有2棵巨大鳳凰木，每年5、6月花季開滿花，火紅壯觀花海吸睛，天氣高溫炎熱，旺盛茂密的火紅花海，吸引遊客賞景拍照。記者魯永明／攝影
嘉義縣仁義潭有2棵巨大鳳凰木，每年5、6月花季開滿花，火紅壯觀花海吸睛，天氣高溫炎熱，旺盛茂密的火紅花海，吸引遊客賞景拍照。記者魯永明／攝影
嘉義縣仁義潭有2棵巨大鳳凰木，每年5、6月花季開滿花，火紅壯觀花海吸睛，天氣高溫炎熱，旺盛茂密的火紅花海，吸引遊客賞景拍照。記者魯永明／攝影

仁義潭

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