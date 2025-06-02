企業回饋社會補強消防救護資源 捐贈台南消防局救護車

隆宜實業有限公司負責人李瑞祺關懷公共安全，積極投入消防救護資源的補強，今天捐贈台南市消防局一輛全新救護車，並配置於安和分隊，強化地方緊急醫療救護能量；捐贈儀式在市府二樓廣場舉行，由市長黃偉哲代表受贈，並表達感謝之意。

隆宜實業董事長李瑞祺長年熱心公益，亦兼任消防局安和義消顧問，過去多次針對消防單位需求適時提供協助，從戰術帽、太陽眼鏡到今天的救護車，大幅提升第一線應變速度；今天捐贈的救護車設備完善，將有效提升急救人員的救護效率及安全保障。

黃偉哲表示，李瑞祺每一次的捐贈都展現出企業回饋社會的責任與情懷；消防局長李明峯表示，安和分隊肩負周邊多個區域的緊急救護任務，此次新增救護車將對於救護能量而言助益良多，也象徵民間力量對公共安全的堅定支持。