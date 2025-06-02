企業回饋社會補強消防救護資源 捐贈台南消防局救護車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
隆宜實業有限公司負責人李瑞祺今天捐贈台南市消防局一輛全新救護車，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝
隆宜實業有限公司負責人李瑞祺今天捐贈台南市消防局一輛全新救護車，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝

隆宜實業有限公司負責人李瑞祺關懷公共安全，積極投入消防救護資源的補強，今天捐贈台南市消防局一輛全新救護車，並配置於安和分隊，強化地方緊急醫療救護能量；捐贈儀式在市府二樓廣場舉行，由市長黃偉哲代表受贈，並表達感謝之意。

隆宜實業董事長李瑞祺長年熱心公益，亦兼任消防局安和義消顧問，過去多次針對消防單位需求適時提供協助，從戰術帽、太陽眼鏡到今天的救護車，大幅提升第一線應變速度；今天捐贈的救護車設備完善，將有效提升急救人員的救護效率及安全保障。

黃偉哲表示，李瑞祺每一次的捐贈都展現出企業回饋社會的責任與情懷；消防局長李明峯表示，安和分隊肩負周邊多個區域的緊急救護任務，此次新增救護車將對於救護能量而言助益良多，也象徵民間力量對公共安全的堅定支持。

隆宜實業有限公司負責人李瑞祺今天捐贈台南市消防局一輛全新救護車，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝
隆宜實業有限公司負責人李瑞祺今天捐贈台南市消防局一輛全新救護車，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝

黃偉哲 能量 救護車

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