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台南民宅側溝遭封蓋 大雨就淹

聯合報／ 記者萬于甄鄭惠仁／台南報導
梅雨季來臨，台南市議員余柷青昨質詢指出民眾為防臭、防蟑螂將路邊不少側溝封蓋，排水功能恐受影響。圖／南市議員余柷青提供
梅雨季來臨，台南市議員余柷青昨質詢指出民眾為防臭、防蟑螂將路邊不少側溝封蓋，排水功能恐受影響。圖／南市議員余柷青提供

梅雨季來襲，台南山區的測站昨24小時累積雨量破百毫米，有議員質詢指出不少民眾怕臭、怕蟑螂竄出等，將民宅前方的路側溝以「創意水溝蓋」封上，大雨來臨就積淹水，市府要全面性巡查；南市表示，會與民眾溝通移除，辦理巡查、宣導。

市議員余柷青質詢說，台南正進行多項治水、排水改善工程，花了這麼多錢，時不時卻會看見路邊的屋前路側溝，紛紛用活動式鐵板、防水膠布等方式封住，但面對這些都被蓋住的排水溝蓋，倘若大雨來襲，雨水光是排就排不出去，勢必會造成積淹水。

余柷青要求，市府相關單位應全面進行巡查、盤點，尤其，許多民眾不清楚屋前路側溝究竟能不能封蓋？

民政局長姜淋煌回應，針對民眾擔憂的異味、病媒蚊蟲等問題，會跨局處共同協商處理，並請區公所與民眾溝通移除，畢竟排水溝的功能涉及公眾利益，民眾不能隨意封蓋住，後續則將研擬出地方可接受並能改善現況的解決方式；水利局也說明，往年強降雨致使路面積水情況多發生在午後降雨，經區公所宣導及溝通協調後，商家及民眾普遍表示可配合在降雨前自行移除橡膠墊等，後續將請區公所持續辦理宣導及巡察作業。

此外，台南曾文溪以南浮棚式牡蠣養殖季進入尾聲，牡蠣養殖班長黃玉龍說，尚有近3成未收成，就怕西南氣流帶來強浪毀損蚵棚，昨已感受到浪大，無法出海作業，而目前產地價格比去年好很多，品質好、去年底颱風導致量少是原因。

梅雨 排水溝 台南

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