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台南捷運變電站設南區？黃偉哲允遷移

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

因應未來台南捷運藍線、紅線供電，台南南區國民路公37用地近期傳出將設主變電站，居民、議員質疑，捷運未經南區，卻要設置承接變電站，「國民路難道是嫌惡設施集中站嗎？」對此，市長黃偉哲承諾，變電站設置會遷移到捷運行經路線為主。

南市交通局指出，捷運第1期藍線正進行基本設計作業，因初步評估公37公園用地，現況除部分供工務局第一工務大隊及體育局槌球場使用外，尚餘0.92公頃閒置可供使用，然而該位址經徵詢地方意見後未獲共識，因此後續將另覓其他基地妥為評估。

市議員林美燕質詢說，國民路公37用地原是公園用地的友善空間，近期卻被市府捷運工程處規畫要做主變電站，工務局竟還直接同意，現在是「食好鬥相報？」為何要這樣欺負地方民眾，嫌瀝青場對地方汙染不夠嚴重嗎？

她也質疑，捷運藍線輕軌從永康經過東區再到仁德，根本沒有經過南區，紅線輕軌也沒有經過國民路，為何要把變電站設置在國民路，「捷運他們在做，南區大恩、大忠、大林里的居民卻要承擔變電站？」且捷運行經的路線都沒有設置變電站，要求市長黃偉哲評評理。

黃偉哲答詢說，「我也想不通！」他承諾，在技術許可之下，主變電站會遷移到捷運路線旁，而非拉遠到國民路設置。

南市交通局表示，捷運第1期藍線目前正進行基本設計作業，須確認主變電站位址並進行設計，而主變電站選址除考量所需基地大小、土地權屬、道路條件、環境衝擊等，也向地方民意進行溝通後，才會開始辦理後續基本設計、都市計畫變更等作業程序。

黃偉哲 捷運 台南

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