聽新聞
0:00 / 0:00
嘉市爭取總圖 市府文化局團隊出席複審會「進度曝光」
嘉義市府文化局團隊今天出席教育部公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫補助複審會議；市府團隊力陳興建嘉義市圖書總館的重要性，嘉義市政府自2020年以來，已為總圖前期作業投入9500萬元。
文化局表示，若此計畫能獲得教育部的支持與審核通過獲得補助，將可望大幅加速圖書總館的興建進程；本案都市計畫變更作業也已進入關鍵階段，預計在今年底前送交嘉義市都市計畫委員會完成變更程序。同步辦理土地撥用作業將能加速進行，並隨即啟動建築師競圖作業，為新總圖的規劃設計選出最佳方案。
嘉義市總圖園區計畫位於阿里山林業鐵路北門車站北側，北臨博東路，東臨維新路，南臨林業鐵路，面積約 3.43面積，目前為北門家樂福及調查站後方為南北2塊基地。以「首座木都知識、嘉義學研究」為主題，打造結合科技運用與創新的實驗場域。新圖書館採複合式規劃，導入智慧科技，並融入嘉義在地木都文化元素。整體設計目標鎖定「多元、在地、共融、永續」，旨在成為市民日常不可或缺的一部分，並與周邊文化、林鐵等景觀緊密結合，成為文化新絲路的重要節點。
文化局表示，市府期望透過新總圖的興建，將其與嘉義市346巷都更案串聯，共同打造以知識經濟為核心的「知識經濟生活園區」，使總圖不僅成為嘉義市的新文化地標，更是推動城市發展的重要引擎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言