台南路邊側溝因防臭、防蟑螂遭封蓋 民代要求全面巡查

梅雨季來臨，台南各地今早都有明顯雨勢，南市府面對各項防汛、排水工作都不敢輕忽；市議員余柷青今在議會質詢點出，台南不少屋前路側溝常被民眾的「創意水溝蓋」封上，若遇上大雨來臨就會造成積淹水，要求市府全面性巡查。對此，民政局表示，會與民眾溝通移除。

余柷青表示，台南有多項治水、排水工程都正在進行改善，花了這麼多錢，但時不時卻會看見路邊的屋前路側溝出現「創意水溝蓋」，民眾因怕臭、怕老鼠、蟑螂竄出，甚至怕會有登革熱病媒蚊產生，紛紛用活動式鐵板、防水膠布等封住。

她指出，面對這些都被蓋住的排水溝蓋，倘若遇上大雨來襲，雨水光是排就排不出去，勢必會造成積淹水，要求市府相關單位應全面進行巡查、盤點，尤其，許多民眾不清楚屋前路側溝究竟能不能封蓋。

對此，民政局長姜淋煌回應，針對民眾擔憂的異味、病媒蚊蟲等問題，會跨局處共同協商處理，並請區公所與民眾溝通移除，畢竟排水溝的功能涉及公眾利益，民眾不能隨意封蓋住，後續則將研擬出地方可接受並能改善現況的解決方式。

水利局也說明，往年強降雨致使路面積水情況多發生在午後降雨，經區公所宣導及溝通協調後，商家及民眾普遍表示可配合在降雨前自行移除橡膠墊以利排水，後續將請區公所持續辦理宣導及巡察作業。