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台南佳里牛蒡節7日登場 300份創意美食免費品嘗

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
佳里區農會為讓更多人了解牛蒡產業的重要性，每年除舉辦牛蒡產業文化活動外，也積極研發多樣化產品，提升牛蒡的附加價值。圖／南市農業局提供
佳里區農會為讓更多人了解牛蒡產業的重要性，每年除舉辦牛蒡產業文化活動外，也積極研發多樣化產品，提升牛蒡的附加價值。圖／南市農業局提供

台南佳里牛蒡因天候因素，導致採收期延後1個半月，連帶牛蒡節產業文化活動也推遲，今年「佳里好蒡」2025牛蒡產業文化活動將在7日登場，佳里區農會今在佳里公園為活動暖身，也邀請民眾屆時共襄盛舉，感受佳里牛蒡的魅力。

農業局表示，佳里以種植高品質牛蒡聞名，但受到近年來人力短缺與農村人口老化影響，栽種面積逐年縮減，目前僅約20公頃，年產量為300公噸，且今年更因氣候異常偏冷，導致牛蒡長勢不佳，農民面臨收成困難，讓牛蒡的未來發展備受關注。

佳里區農會則說，為讓更多人了解牛蒡產業的重要性，每年除舉辦牛蒡產業文化活動外，也積極研發多樣化產品，提升牛蒡的附加價值，目前已推出6種口味的牛蒡脆餅，也持續開發如牛蒡茶片、茶包、牛蒡雞、牛蒡麵等創新商品。

佳里區農會表示，今年「佳里好蒡」2025牛蒡產業文化活動將在7日登場，當天將安排音樂表演、親子牛蒡蛋捲DIY、在地青農及商圈牛蒡農產品特賣及愛心公益等活動，另外更推出免費品嘗限量300份由青農及農會家政班研製的牛蒡肉包、香腸、冰淇淋及茶葉蛋等，內容精彩豐富，歡迎民眾屆時一起同樂，也讓更多人認識佳里牛蒡。

台南「佳里好蒡」2025牛蒡產業文化活動將在7日登場，佳里區農會當天也推出限量300份由青農及農會家政班研製的牛蒡肉包、香腸、冰淇淋及茶葉蛋等，讓民眾可免費品嘗。圖／南市農業局提供
台南「佳里好蒡」2025牛蒡產業文化活動將在7日登場，佳里區農會當天也推出限量300份由青農及農會家政班研製的牛蒡肉包、香腸、冰淇淋及茶葉蛋等，讓民眾可免費品嘗。圖／南市農業局提供

農會 美食 台南

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