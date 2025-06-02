台南佳里牛蒡節7日登場 300份創意美食免費品嘗

台南佳里牛蒡因天候因素，導致採收期延後1個半月，連帶牛蒡節產業文化活動也推遲，今年「佳里好蒡」2025牛蒡產業文化活動將在7日登場，佳里區農會今在佳里公園為活動暖身，也邀請民眾屆時共襄盛舉，感受佳里牛蒡的魅力。

農業局表示，佳里以種植高品質牛蒡聞名，但受到近年來人力短缺與農村人口老化影響，栽種面積逐年縮減，目前僅約20公頃，年產量為300公噸，且今年更因氣候異常偏冷，導致牛蒡長勢不佳，農民面臨收成困難，讓牛蒡的未來發展備受關注。

佳里區農會則說，為讓更多人了解牛蒡產業的重要性，每年除舉辦牛蒡產業文化活動外，也積極研發多樣化產品，提升牛蒡的附加價值，目前已推出6種口味的牛蒡脆餅，也持續開發如牛蒡茶片、茶包、牛蒡雞、牛蒡麵等創新商品。