改善南科交通、紓解西港大橋塞車 林俊憲促佳里南41線延伸如期完工

為舒解南科與台19線西港大橋交通壅塞的問題，台南市將拓寬佳里南41道路往南，並跨越曾文溪至台江大道為終點，總工程經費71億元，立法院交通委員會今會勘。立委林俊憲表示，佳里鄉親對這條路線期盼已久，要求相關單位抓緊進度，盡快如期完成工程，早日提升南科周邊的交通品質與效率。

立委林俊憲今會同交通部長陳世凱，內政部國土管理署、經濟部水利署，南市交通局、工務局，以及立委郭國文，市議員謝舒凡、蔡麗青、蔡蘇秋金、陳秋宏等人會勘，實際了解工程規畫狀況。

林俊憲表示，隨著南科蓬勃發展，周邊交通壅塞狀況也亟待解決，其中台19線西港大橋每逢上下班時段，塞車問題嚴重。待佳里南41線延伸跨曾文溪接台江大道計畫工程完成，就可改善南科、新吉工業區、七股工業區等周邊的行車效率，並減輕西港大橋的交通負擔。

佳里南41線道路全長10.01公里，計畫路寬15至20公尺，布設雙向四車道及兩人行道。並將分兩階段優先進行佳南路至南40線（長約5公里），以及後續的南40線至台江大道路段。優先路段以服務佳里至西港地區交通為導向，將有效改善周邊交通狀況。目前計畫將由內政部國土署提報下一期生活圈道路計畫，並將全力支持相關經費。

立委郭國文表示，佳里南41線延伸工程不僅能舒緩南科周邊交通，同時也能平衡南北兩端的區域發展，國土署應在都市計畫中將南科生活區作明確定位，才能有總體平衡發展的規畫，這也是他與林俊憲爭取跨溪大橋的用意所在。希望這段工程能盡快執行，讓南科周邊的交通網早日完善，才能為地方帶來交通建設的成果。

另，立院交通委員會也會勘佳里立體停車場進度，以及隆田文化資產教育園區假日周邊停車空間不足的狀況，了解現場民眾的停車需求與現況。其中隆田文化資產教育園區將重新檢視現有停車空間使用狀況，並協調國產署等相關單位研擬增設新的停車場。交通部部長陳世凱表示，相關停車問題對當地區民與周邊發展都十分重要，因此會全力支持解決停車問題，並盡快完成相關工程。