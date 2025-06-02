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台南「動人百分百照片說真情」 85歲阿嬤：能吃、能走就是幸福

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南區新興國小成人教育班85歲學員鄭月子獲選成人組優等，她寫下看見台南400的豐富文化與生活樂趣。獲獎作品「台南400幸福樂活遊」描述能吃、能走就是幸福，給孫子們說老古的事，和孩子及孫子看元宵科技花燈，以感恩的心樂在臺南生活。圖／台南市教育局提供
南區新興國小成人教育班85歲學員鄭月子獲選成人組優等，她寫下看見台南400的豐富文化與生活樂趣。獲獎作品「台南400幸福樂活遊」描述能吃、能走就是幸福，給孫子們說老古的事，和孩子及孫子看元宵科技花燈，以感恩的心樂在臺南生活。圖／台南市教育局提供

台南教育局今出版「113年度動人百分百 照片說真情」專輯，展現南市為國際文化城市，積極推動終身學習及多元文化教育的成果。85歲阿嬤寫著「能吃、能走就是幸福」，內容收錄終身學習長者及新住民朋友的學習，以及分享彼此間自身成長及生活經驗。

教育局表示，「動人百分百 照片說真情」作品甄選活動共受到121件投稿作品，甄選出特優8名、優等12名、甲等16名、佳作31名等67位優勝作者。

南區新興國小成人教育班85歲學員鄭月子獲選成人組優等，她寫下看見台南400的豐富文化與生活樂趣。獲獎作品「台南400幸福樂活遊」描述能吃、能走就是幸福，給孫子們說老古的事，和孩子及孫子看元宵科技花燈，以感恩的心樂在臺南生活。

獲選新住民組特優的南區永華國小新住民教育班學員阮梅鸞，作品描述龍年燈會在文化古蹟和美食最多的府城盛況，她寫著，台南400」雙燈區、明華園的精采演出、迎賓區「山海合迎」萬燈點上，輝煌燦爛，吸引各國觀光客前來觀賞，薄海騰歡，令人讚嘆。

教育局表示，獲選作品集結成書，將發送給得獎者、指導教師及相關學校作為留念。從優勝作品中，不僅看到台南400與學員生活的豐足，也感受到學校指導老師及行政人員帶給學員的支持與陪伴，讓學習更顯樂活溫馨！

「動人百分百 照片說真情」主軸在以旅遊經驗為題材，描寫台南歷史悠久的文化特色，及參與成人學習課程或活動的經驗與感想。作品甄選分為本國成人組及新住民組，本國成人組作品有33人獲獎，新住民組作品34人獲獎。

獲選新住民組特優的南區永華國小新住民教育班學員阮梅鸞，作品描述龍年燈會在文化古蹟和美食最多的府城盛況。圖／台南市教育局提供
獲選新住民組特優的南區永華國小新住民教育班學員阮梅鸞，作品描述龍年燈會在文化古蹟和美食最多的府城盛況。圖／台南市教育局提供
台南市教育局今出版「113年度動人百分百 照片說真情」專輯，收錄終身學習長者及新住民朋友的學習成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今出版「113年度動人百分百 照片說真情」專輯，收錄終身學習長者及新住民朋友的學習成果。記者鄭惠仁／攝影

阿嬤 教育局 台南

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