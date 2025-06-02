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全球僅剩3本！媽祖信仰寶典「天后昭應錄」 朝天宮完成修復首開箱

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲科大團隊整個修復過程和材料均詳細紀錄成冊。記者蔡維斌／攝影
雲科大團隊整個修復過程和材料均詳細紀錄成冊。記者蔡維斌／攝影

全球只剩3本被視為媽祖信仰寶典的「天后昭應錄」，北港朝天宮委由雲科大團隊經約半年以「故宮級」技術完成修復，今天首度開箱亮相，修復團隊表示，乾隆年間的原冊已破損甚有缺頁，幸得透過福建莆田數位版書冊提供資料，使這本台灣僅有的珍貴古籍得以全貌復原，朝天宮將以國家級設備永世典藏。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮典藏文物逾1.5萬件，其中隨媽祖神像渡海來台的「寶璽」、第1代住持樹璧和尚的「缽」、記載湄洲媽祖得道升天後濟世事蹟的「天后昭應錄」為朝天宮的「鎮廟3寶」，去年10月廟方大手筆委託雲科大教授林煥盛團隊，成立國內第一座民間古物修復中心，以「故宮級」技術全面修復古文物。

其中「天后昭應錄」是第一批完成修復的古籍，今天首度開箱亮相，原本破損不堪的書冊，已成完整的典籍，令人驚艷，廟方說，昭應錄發行於清乾隆32年（西元1767年），距今已258年。分卷首序文及上、下卷，上卷「本朝祀典」、「歷代祀典」、「歷代誥文」。下卷為「天妃本傳」，講述媽祖自宋代到清代的發跡、顯靈、救苦救難故事，目前全球約僅剩3本，分別收藏於朝天宮、福建廈門圖書館、美國紐約圖書館等處。

雲科大團隊修復師侯宗延、王思涵、李佩玲等人進駐修復中心，經半年完成修復。王思涵表示，昭應錄結構破損嚴重甚至缺頁，因此以裝幀拆解技術修復古書結構，再以傳統古籍裝幀的「四眼線裝」工法，讓書體更加牢固。

她說，紙質選擇則依原書紙頁簾紋，找到材質相近的「雁皮宣」進行補紙與托紙作業，至於缺頁的修復、因沒有資料可依循正感憂心之際，幸得國內媽祖信仰教授蔡相煇相助，提供對岸收藏的「莆田版」數位像檔，「莆田版」雖也不完整，但剛好可補足朝天宮版所遺漏的頁面，使朝天宮的兩冊昭應錄，從原本89頁書補齊為94頁的完整版，彌足珍貴。

修復後永久保存則是一大挑戰，除以高規格的無酸瓦楞紙盒、棉質藍色及絲質黃蘗包袱巾、孔雀牡丹蒔繪漆盒、梧桐木盒、泥金箋函套、楮皮紙4折翼等7層護具包護，再結合古人護帙智慧並以溫濕控制防潮箱收存，等同於國家級博物館保存規格，可保世代相傳。

「天后昭應錄」之外修復中心目前正修復國內最早的進香旗及21幅已故國寶大師陳玉峰的法會掛軸，預計明年以後陸續完成。

「天后昭應錄」以「故宮級」修復工法完成修復，許多破損之處均已修補，可永久典藏。記者蔡維斌／攝影
「天后昭應錄」以「故宮級」修復工法完成修復，許多破損之處均已修補，可永久典藏。記者蔡維斌／攝影
媽祖信仰珍貴古籍也是朝天宮鎮廟3寶之一的「天后昭應錄」，全球只剩約3本，朝天宮委託雲科大團隊歷經半年完成修復的完整版，首度開箱亮相。記者蔡維斌／攝影
媽祖信仰珍貴古籍也是朝天宮鎮廟3寶之一的「天后昭應錄」，全球只剩約3本，朝天宮委託雲科大團隊歷經半年完成修復的完整版，首度開箱亮相。記者蔡維斌／攝影
修復後的上下冊「天后昭應錄」以7層護具，嚴密包護收藏。記者蔡維斌／攝影
修復後的上下冊「天后昭應錄」以7層護具，嚴密包護收藏。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮典藏鎮廟三寶之一的「天后名應錄」發行於乾隆年間，圖為修復前的原版古籍，破損不堪，廟方成立文物修復中心由專業團隊進駐修復。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮典藏鎮廟三寶之一的「天后名應錄」發行於乾隆年間，圖為修復前的原版古籍，破損不堪，廟方成立文物修復中心由專業團隊進駐修復。記者蔡維斌／攝影
修復後的上下冊「天后昭應錄」以7層護具，嚴密包護收藏。記者蔡維斌／攝影
修復後的上下冊「天后昭應錄」以7層護具，嚴密包護收藏。記者蔡維斌／攝影
媽祖信仰最珍貴的「天后昭應錄」，朝天宮已修復完整版將可永世留傳。記者蔡維斌／攝影
媽祖信仰最珍貴的「天后昭應錄」，朝天宮已修復完整版將可永世留傳。記者蔡維斌／攝影

文物 媽祖 北港朝天宮 信仰

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