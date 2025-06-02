南科聯外溪埔中路將施工封逾兩年 警公告替代道路籲改道

台南市善化區溪埔中路將施工拓寬，預計6月10日起到116年8月2日封閉。因封閉時間長達2年多，溪埔中路又是出入過境南科要道，警方今天公告規化替代路線，建議提前民眾改道避免浪費行車時間。

南科園區與台南市溪北地區間交通問題困擾民眾多年，溪埔中路延伸及拓寬工程預估可有效紓解車流。不過溪埔中路是許多南科通勤族及民眾往返新市、善化與麻豆等溪北地區的聯絡道路，不改道行駛替代路線可能造成交通嚴重阻塞。

員警表示，機慢車輛可改由南122線接烏橋中路繞過，汽車可改走台19甲線，雖然要多花一點時間但可以疏解施工期間車流。