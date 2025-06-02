南科聯外溪埔中路將施工封逾兩年 警公告替代道路籲改道
台南市善化區溪埔中路將施工拓寬，預計6月10日起到116年8月2日封閉。因封閉時間長達2年多，溪埔中路又是出入過境南科要道，警方今天公告規化替代路線，建議提前民眾改道避免浪費行車時間。
南科園區與台南市溪北地區間交通問題困擾民眾多年，溪埔中路延伸及拓寬工程預估可有效紓解車流。不過溪埔中路是許多南科通勤族及民眾往返新市、善化與麻豆等溪北地區的聯絡道路，不改道行駛替代路線可能造成交通嚴重阻塞。
員警表示，機慢車輛可改由南122線接烏橋中路繞過，汽車可改走台19甲線，雖然要多花一點時間但可以疏解施工期間車流。
善化警分局表示，如果行經施工路段應減速慢行，並配合現場交維人員指揮與標誌指引行駛，建議提前改道，警方會同步啟動交通疏導措施，針對溪埔中路周邊道路加強疏導，維護通行順暢與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言