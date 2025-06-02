快訊

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元！16號為最後買進日

身分為官二代...哈佛畢業典禮致答辭 陸生蔣雨融陷「走後門」爭議

單程2100元！基隆-石垣島渡輪9月可能啟航 航港局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣議會定期會縣長施政報告 翁章梁：朝農工科技大縣前進

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣議會第20屆第5次定期大會，縣長翁章梁進行施政報告。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣議會第20屆第5次定期大會，縣長翁章梁進行施政報告。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁今天於縣議會定期會施政報告；面對全球關稅、人口老化等挑戰，將持續改善基礎建設、加速產業轉型與提升鄉親生活品質，推動6大產業園區開發，並透過台積電等科技業設廠計畫創造更多就業機會，提升嘉義縣競爭力。翁章梁表示，嘉義未來的10年是黃金10年，持續向農工科技大縣前進。

翁章梁表示，嘉義科學園區設廠計畫未受川普對等關稅波及，台積電2座先進封裝廠裝，可望2028年同步量產。馬稠後產業園區內台糖公司分回45公頃土地，將以「園中園」進行規劃，南靖、中埔公館園區及布袋水產加值園區陸續建置及招商中。

縣府結合中山科學研究院推動「民雄航太園區」計畫，東側5公頃打造研發基地、西側20公頃開放無人機製造業者設廠，預計2028年完工，串聯大埔美、馬稠後園區及中正、吳鳳大學推動研發合作。

輔導東石鄉水產透過智慧養殖提升生產效率與品質。農產品透過「嘉義優鮮」推廣農特產，在東京國際食品展創下亮麗成績。

迎接2026台灣燈會，嘉義縣以「點亮嘉義‧光躍臺灣」為主題，展區將橫跨縣治特區、太子大道與故宮南院。

水上鄉全民運動館8月試營運，獲體育署補助興建義竹、大林樂活運動館，整修縣立棒球場及田徑場，進行場域整修與設備升級。

3大社宅計畫持續推進，包括民雄福樂安居（636戶、2028年完工）、朴子安居（375戶、已動土）、民雄頭橋好室（115戶、規劃中），為青年與弱勢族群提供居住選擇。

翁章梁期望將嘉義縣打造為宜居、宜業、宜創的幸福家園，讓鄉親都能在這片土地實現夢想，嘉義未來的10年是黃金10年，縣府團隊將持續努力，向農工科技大縣前進。

嘉義縣議會定期大會，今天議程由縣長翁章梁進行施政總報告。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣議會定期大會，今天議程由縣長翁章梁進行施政總報告。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 嘉義

延伸閱讀

嘉義縣第39屆龍舟賽登場 吸引全台48隊比拚奮力划槳

故宮南院二館工程上梁 國寶典藏修復看得見

政院刪嘉縣35億元補助 翁章梁：嚴重影響施政

社區閱讀與文化交流新據點 嘉縣梅山圖書館煥新登場

相關新聞

中正路改名…台南有前車之鑑 里長盼政府傾聽民意、接地氣

台南市在2022年曾率先將中西區中正路部分路段「更名」為湯德章大道，但宣誓性質大於實務面，戶政系統其實並未更改，如今，面...

南科聯外溪埔中路將施工封逾兩年 警公告替代道路籲改道

台南市善化區溪埔中路將施工拓寬，預計6月10日起到116年8月2日封閉。因封閉時間長達2年多，溪埔中路又是出入過境南科要...

嘉縣議會定期會縣長施政報告 翁章梁：朝農工科技大縣前進

嘉義縣長翁章梁今天於縣議會定期會施政報告；面對全球關稅、人口老化等挑戰，將持續改善基礎建設、加速產業轉型與提升鄉親生活品...

台南國民路公37非捷運路線卻要設置嫌惡設施變電站？黃偉哲承諾遷移

因應未來台南捷運藍線、紅線供電，台南南區公37用地近期傳出將設置主變電站，引發地方質疑，南市議員林美燕今質詢怒問，「國民...

巡禮鹽田與漁村 台江解說專車夯體驗百年產業文化

台江國家管理處2年前推出解說專車「鹽田巡禮線」，深受好評，今年再增加「白浪滔滔線」，並有虱目魚手作體驗，現做現吃，大人小...

台南幼兒園童做布丁義賣15年 為創世基金會募愛助弱勢

台南市永康區童園幼兒園園長吳淑惠與老師教導孩子們製作布丁，端午假期前師生連做5天、每天100多盒義賣，所得今捐助創世基金會台南分院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。