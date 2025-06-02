嘉縣議會定期會縣長施政報告 翁章梁：朝農工科技大縣前進

嘉義縣長翁章梁今天於縣議會定期會施政報告；面對全球關稅、人口老化等挑戰，將持續改善基礎建設、加速產業轉型與提升鄉親生活品質，推動6大產業園區開發，並透過台積電等科技業設廠計畫創造更多就業機會，提升嘉義縣競爭力。翁章梁表示，嘉義未來的10年是黃金10年，持續向農工科技大縣前進。

翁章梁表示，嘉義科學園區設廠計畫未受川普對等關稅波及，台積電2座先進封裝廠裝，可望2028年同步量產。馬稠後產業園區內台糖公司分回45公頃土地，將以「園中園」進行規劃，南靖、中埔公館園區及布袋水產加值園區陸續建置及招商中。

縣府結合中山科學研究院推動「民雄航太園區」計畫，東側5公頃打造研發基地、西側20公頃開放無人機製造業者設廠，預計2028年完工，串聯大埔美、馬稠後園區及中正、吳鳳大學推動研發合作。

輔導東石鄉水產透過智慧養殖提升生產效率與品質。農產品透過「嘉義優鮮」推廣農特產，在東京國際食品展創下亮麗成績。

迎接2026台灣燈會，嘉義縣以「點亮嘉義‧光躍臺灣」為主題，展區將橫跨縣治特區、太子大道與故宮南院。

水上鄉全民運動館8月試營運，獲體育署補助興建義竹、大林樂活運動館，整修縣立棒球場及田徑場，進行場域整修與設備升級。

3大社宅計畫持續推進，包括民雄福樂安居（636戶、2028年完工）、朴子安居（375戶、已動土）、民雄頭橋好室（115戶、規劃中），為青年與弱勢族群提供居住選擇。