台南國民路公37非捷運路線卻要設置嫌惡設施變電站？黃偉哲承諾遷移

因應未來台南捷運藍線、紅線供電，台南南區公37用地近期傳出將設置主變電站，引發地方質疑，南市議員林美燕今質詢怒問，「國民路難道是嫌惡設施集中站嗎？」，捷運輕軌未經南區，卻要設置承接變電站，對此，市長黃偉哲承諾，變電站設置會遷移到捷運行經路線為主。

林美燕表示，南區國民路公37用地原是公園用地的友善空間，近期卻被南市捷運工程處規畫要做主變電站，「國民路是什麼嫌惡設施集中站嗎？」，工務局竟還直接同意，現在是「食好鬥相報？」，為何要這樣欺負地方民眾，嫌瀝青場對地方汙染不夠嚴重嗎。

她也質疑，捷運藍線輕軌從永康經過東區再到仁德，根本沒有經過南區，紅線輕軌也沒有經過國民路，為何要把變電站設置在國民路，「捷運他們在做，南區大恩、大忠、大林里的居民卻要承擔變電站？」，且捷運行經的路線都沒有設置變電站，要求市長黃偉哲評評理。

黃偉哲回應，捷運紅、藍線都沒有經過南區國民路，為何變電站放在南區，「我也想不通！」，因此他也承諾，在技術許可之下，主變電站會遷移到捷運路線旁，而非拉遠到南區國民路設置。