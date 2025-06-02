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巡禮鹽田與漁村 台江解說專車夯體驗百年產業文化

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台江國家公園管理處推出解說專車「鹽田巡禮線」、「白浪滔滔線」，此為白浪滔滔線做虱目魚丸的活動。圖／擷取台江解說專車粉絲專業畫面
台江國家公園管理處推出解說專車「鹽田巡禮線」、「白浪滔滔線」，此為白浪滔滔線做虱目魚丸的活動。圖／擷取台江解說專車粉絲專業畫面

台江國家管理處2年前推出解說專車「鹽田巡禮線」，深受好評，今年再增加「白浪滔滔線」，並有虱目魚手作體驗，現做現吃，大人小孩都喜歡，兩條不同路線6月都有活動，報名手腳要快。

台江處表示， 由台南火車站前出發，分別以鹽業及漁業為主題，專人專車帶領遊客以1天時間認識台江地區傳統產業文化。

台江處表示，早期的巡禮路線是半日行程，以黑琵、紅樹林為主，後來加入漁鄉體驗，有摸蛤、白蝦選別包裝以及教導虱目魚處理等活動，深受遊客喜愛，而有解說專車的推出。

台江解說專車由台南火車站出發，乘坐巴士，在專人帶領下認識台江國家公園特色資源。鹽田巡禮線首站為著名的古蹟安平樹屋，這裡早年是英商德記洋行的倉庫，日治時期為「大日本鹽業株式會社」出張所倉庫，一旁的朱玖瑩故居是原台鹽宿舍，朱玖瑩是名書法家，光復後擔任財政部鹽務總局局長兼台灣製鹽總廠總經理。專車抵達安順鹽場後，順著結晶池、瓦盤鹽田、鹽工宿舍一路走到運鹽碼頭，遙指鹽水溪對岸的安平古堡，依稀可以辨認出樹屋的位置，相映成百年鹽業的歷史脈絡和空間紋理。

白浪滔滔線首站為有美麗月牙灣的漁光島，生動的虱目魚主題導覽介紹了虱目魚的養殖史、營養及風味，親手製作零失敗的虱目魚丸，再親手煮成鮮美湯品，對這道海味珍饈留下最深刻的印象。下午搭乘鹽水溪口觀光管筏，在波濤中觀賞船長手拋網，並親自踏上蚵架、操作吊罾，深度體驗台江傳統漁業。參觀完台江國家遊客中心後，再回到火車站，搭上歸程的火車，或是繼續精彩豐富的台南之旅。

台江解說專車1日行程是了解台江國家公園最輕鬆也最方便的綠色遊憩，6月7日、8日是「鹽田巡禮線」，6月21日、22日為「白浪滔滔線」。有興趣參加的民眾請上粉絲專業「來趣台江 Fun Tour 解說專車」報名。鹽田巡禮線每人520元（含門票、船票、紀念品、交通、保險）、白浪滔滔線1千元。

虱目魚 火車站 台江

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