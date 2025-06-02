快訊

新冠疫情再起！門診爆滿、發燒病患激增 醫籲有2症狀先快篩

端午後補跌 台股終場下挫344點、台積電跌21元

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元 16號為最後買進日

聽新聞
0:00 / 0:00

中正路改名…台南有前車之鑑 里長盼政府傾聽民意、接地氣

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市中西區湯德章圓環到忠義路段，原中正路已改名為湯德章大道，不過，當地居民的戶政系統資料並未更名。圖／本報系資料照片
台南市中西區湯德章圓環到忠義路段，原中正路已改名為湯德章大道，不過，當地居民的戶政系統資料並未更名。圖／本報系資料照片

台南市在2022年曾率先將中西區中正路部分路段「更名」為湯德章大道，但宣誓性質大於實務面，戶政系統其實並未更改，如今，面對內政部有意再度改名中正路，當地南美里長曾朝欽說，南美里中正路已經是經歷第2次波折，上次改名沒有一次到位，政府就應該要知道問題出在何處。

曾朝欽表示，南美里中正路在之前就經歷過改名波折，這次已經是第2次了，上一次改名沒有成功、沒有一次到位，政府就應該要知道問題出在何處，而非再次造成民眾的不便，對民眾來說，改名不只是要改地址，地籍、銀行資料等等都要改，還要通知親友，費時又費力。

另外，他也點出，第1次改名就沒有成功，這次政府要用什麼立場來和居民談改名，根本沒有說服力，倘若政策真的要改名，地方也只能全力配合，但希望政府要好好傾聽民意、要接地氣，不要造成民眾的困擾。

市議員蔡宗豪說，改一條路名看似小事，實則牽一髮而動全身，從身分證地址、戶籍謄本、營業登記、地政資料到導航系統、交通標誌，全都必須跟著調整，且台南已有改名先例可借鑑，市府應把上次經驗向中央提出建言，否則究竟是「人民配合政府，還是政府配合人民呢？」。

成功 台南 中正路

延伸閱讀

藍批中正路改名是「砸錢搞鬥爭」 吳思瑤：別混為一談

中正路改名爭議 藍批內政部以轉型正義名號砸錢搞鬥爭

郭正亮點名嗆台南高雄改中正路 黃偉哲：尊重地方共識

中正路改名惹議 劉世芳：不能說沒錢不推 前提是獲共識

相關新聞

中正路改名…台南有前車之鑑 里長盼政府傾聽民意、接地氣

台南市在2022年曾率先將中西區中正路部分路段「更名」為湯德章大道，但宣誓性質大於實務面，戶政系統其實並未更改，如今，面...

巡禮鹽田與漁村 台江解說專車夯體驗百年產業文化

台江國家管理處2年前推出解說專車「鹽田巡禮線」，深受好評，今年再增加「白浪滔滔線」，並有虱目魚手作體驗，現做現吃，大人小...

台南幼兒園童做布丁義賣15年 為創世基金會募愛助弱勢

台南市永康區童園幼兒園園長吳淑惠與老師常去帶另教導孩子們製作布丁，端午假期前連續5天義賣所得今捐助創世基金會台南分院。這...

土地租人遭堆置廢棄物 地主慘花數百萬元清理費

台南市西港區有地主把土地租人，卻遭堆置大量廢棄物，堆置人拒絕清理，因地遭列管，害得地主要承擔復原責任，花了數百萬元經1年...

比搶高鐵票還難 雲林民眾預約機車考照一個月內都額滿

暑假是汽機車考照旺季，雲林有民眾上網預約一個月後考照，卻已額滿，直呼比搶假日高鐵票還難，質疑恐助長無照駕駛，縣議員張維崢...

大雨來得正是時候 台南蚵農擔心西南氣流帶來損失

台南曾文溪以南浮棚式牡蠣養殖季進入尾聲，尚有近3成未採收，蚵農表示，今年病蟲害少，收成好，不過去年受颱風影響遭受損失，所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。