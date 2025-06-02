中正路改名…台南有前車之鑑 里長盼政府傾聽民意、接地氣

台南市在2022年曾率先將中西區中正路部分路段「更名」為湯德章大道，但宣誓性質大於實務面，戶政系統其實並未更改，如今，面對內政部有意再度改名中正路，當地南美里長曾朝欽說，南美里中正路已經是經歷第2次波折，上次改名沒有一次到位，政府就應該要知道問題出在何處。

曾朝欽表示，南美里中正路在之前就經歷過改名波折，這次已經是第2次了，上一次改名沒有成功、沒有一次到位，政府就應該要知道問題出在何處，而非再次造成民眾的不便，對民眾來說，改名不只是要改地址，地籍、銀行資料等等都要改，還要通知親友，費時又費力。

另外，他也點出，第1次改名就沒有成功，這次政府要用什麼立場來和居民談改名，根本沒有說服力，倘若政策真的要改名，地方也只能全力配合，但希望政府要好好傾聽民意、要接地氣，不要造成民眾的困擾。

市議員蔡宗豪說，改一條路名看似小事，實則牽一髮而動全身，從身分證地址、戶籍謄本、營業登記、地政資料到導航系統、交通標誌，全都必須跟著調整，且台南已有改名先例可借鑑，市府應把上次經驗向中央提出建言，否則究竟是「人民配合政府，還是政府配合人民呢？」。