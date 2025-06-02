台南幼兒園童做布丁義賣15年 為創世基金會募愛助弱勢
台南市永康區童園幼兒園園長吳淑惠與老師常去帶另教導孩子們製作布丁，端午假期前連續5天義賣所得今捐助創世基金會台南分院。這項從小培養孩童愛心的「送愛活動」已持續15年。
指導老師說，6個班上百師生連續5天參與，每天各有草莓，抹茶＇雞蛋，焦糖＇哈蜜瓜等不同材料口味，總共做了5百多盒在幼兒園前義賣，每一顆布丁及果凍都是小朋友學習後參與製作，孩子們低頭製作的模樣認真可愛，關懷弱勢不分年齡，一同為守護植物人盡一份心力。
台南分院聯絡人蘇鈺菁表示，小朋友戴著頭巾、將布丁小心翼翼地裝進袋子裡，依依感謝購買的人，用最純真的方式感受行善的快樂，是幼兒園與家長們給孩子最好的身教。
園長吳淑惠說，「我們帶著孩子做布丁果凍義賣活動，已經15年，未來會持續做下去，盡一份我們的心力，幫助臥床的植物人朋友。」
蘇鈺菁表示，創世提供植物人安養及到宅服務，幫助植物人家庭。相關服務365天不能斷，但服務經費龐大，邀請社會大眾加入定期小額捐款的行列，每月300元幫忙一位植物人一天膳食經費，一起為植物人朋友提供營養均衡的每一餐。電話06-2601655。
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