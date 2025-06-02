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土地租人遭堆置廢棄物 地主慘花數百萬元清理費

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南西港區一民眾將地租人，慘遭堆置廢棄物，花了數百萬元才清理完廢棄物。圖／南市環保局提供
台南西港區一民眾將地租人，慘遭堆置廢棄物，花了數百萬元才清理完廢棄物。圖／南市環保局提供

台南市西港區有地主把土地租人，卻遭堆置大量廢棄物，堆置人拒絕清理，因地遭列管，害得地主要承擔復原責任，花了數百萬元經1年時間才完成清理。環保局呼籲土地所有人、管理人及使用人善盡管理責任，確實掌握土地出租用途，避免淪為非法廢棄物棄置的受害者。

南市環保局表示，不肖業者常以人頭名義承租閒置廠房或空地，藉機非法棄置大量廢棄物後逃逸無蹤，導致土地所有人或使用人遭受牽連，不僅可能觸法，還需自費負擔高額清理費用。

環保局舉最近例子，一名王姓男子在西港區租地，向地主謊稱正在辦理廢棄物處理相關許可，實際上是非法堆置大量廢裝潢木板及廢木材等廢棄物。事後王拒絕清理，環保局依法移送強制執行，最後土地復原責任落在地主身上，若地未能恢復原狀就無法利用，只好自掏腰包，花了數百萬元清理1年才完成，付出了慘重代價。由於廢棄物已完成清理，等環保局完成驗證後，此土地即可解除列管。

環保局長許仁澤表示，依廢棄物清理法規定，未經主管機關許可，將土地或廠房提供作為回填或堆置廢棄物之用，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科最高1500萬元罰金。若因重大過失導致土地被非法棄置廢棄物，且無法追究行為人責任時，土地使用人仍須負起清除處理責任。

為避免因疏忽而背負清除責任，建議土地所有人、管理人或使用人應設置圍籬、監視器等防護設施，定期巡查土地使用情況，並做好管理紀錄。若將土地或廠房出租，應要求承租人遵守相關環保法規，並提供相關許可證明，以保障雙方權益。

民眾發現汙染棄置行為，請將人員及車輛車牌號碼等拍攝下來，撥打公害陳情專線：0800-066666向環保局通報，借助全體市民的力量，共同防範環境公害。

監視器 環保局長 廢棄物

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