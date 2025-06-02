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比搶高鐵票還難 雲林民眾預約機車考照一個月內都額滿

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林有民眾上網預約機車考照，發現一個月內都已無名額，圖為雲林監理站考照情形。記者陳雅玲／攝影
雲林有民眾上網預約機車考照，發現一個月內都已無名額，圖為雲林監理站考照情形。記者陳雅玲／攝影

暑假是汽機車考照旺季，雲林有民眾上網預約一個月後考照，卻已額滿，直呼比搶假日高鐵票還難，質疑恐助長無照駕駛，縣議員張維崢、蔡永富近日陸續接獲民眾陳情無法預約考照，疑與交通部研擬明年考照筆試加嚴有關，雲林監理站表示，近一個月現場考試名額確實已額滿，但機車駕訓班名額充足，呼籲民眾善加利用。

監理服務網機車考照開放一個月前預約，雲林縣李姓民眾今晨12時8分上網預約7月2日考照，但雲林兩處考照地點都已額滿，他查詢發現7月2日全台只剩南投埔里、花蓮玉里還有名額，就算想跨區考試也太遠，且一個月內都無名額報考，直呼現在預約考照比搶高鐵假日票還難，質疑恐助長無照駕駛。

雲林縣議員張維峥、蔡永富表示，近日陸續接獲民眾陳情無法預約機車考照，過去不曾接獲類似服務案件，疑與明年考照可能加嚴有關。

張維峥表示，雖然政府鼓勵民眾機車考照可參加機車駕訓班，但偏鄉仍有少數民眾因交通不便等因素，選擇到監理站參加考試，這些民眾的需求也需被考慮在內。

雲林監理站長陳啟文表示，監理站現場機車考照目前斗六站上下午各一場考試，每天僅34名額，一個月前可上網預約，目前一個月內的名額都已額滿，因與暑假旺季有關，至於考照加嚴是否影響，仍待觀察，目前暫無規畫加開場次，線上預約偶有民眾臨時取消，建議民眾可每天上網查詢是否有名額釋出。

陳啟文表示，機車駕訓班上路後，證實能有效降低肇事率，雲林縣與中央共補助2600元駕訓班費用，民眾只需自費400至600元不等，且為現地路考，名額充足，呼籲民眾善加利用。

雲林監理站去年機車報考7928人、機車駕訓班620人，今年1至5月監理站報考2484人、駕訓班495人。

雲林永慶駕訓班業者陳冠霖表示，目前機車駕訓班報考人數尚未明顯成長，汽車駕訓報考人數則微幅成長3%，是否與明年考照可能加嚴有關，有待觀察。

雲林有民眾上網預約機車考照，發現一個月內都已無名額，圖為雲林監理站考照情形。記者陳雅玲／攝影
雲林有民眾上網預約機車考照，發現一個月內都已無名額，圖為雲林監理站考照情形。記者陳雅玲／攝影

駕訓班 雲林 監理站

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