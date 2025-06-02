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大雨來得正是時候 台南蚵農擔心西南氣流帶來損失

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市牡蠣養殖季進入尾聲，牡蠣品質好，正是好吃的時候。記者鄭惠仁／攝影
台南市牡蠣養殖季進入尾聲，牡蠣品質好，正是好吃的時候。記者鄭惠仁／攝影

台南曾文溪以南浮棚式牡蠣養殖季進入尾聲，尚有近3成未採收，蚵農表示，今年病蟲害少，收成好，不過去年受颱風影響遭受損失，所賺有限，由於今起西南氣流來襲，就怕浪大，帶來損失，希望老天保佑。市區漁會表示，受颱風影響，蚵棚數減少，但牡蠣品質好，下一個養殖季希望數量不要超過8千棚。

去年10月颱風陸續來襲，台南市牡蠣養殖受創，蚵農忍痛重新放養，都希望能有好收成，能夠彌補損失。南市區漁會表示，前2、3年遭病蟲害侵襲，部分區域收成不佳，但今年蟲害減少，整體養殖狀況良好，價格也回升。研判病蟲害少可能與養殖密度降低，生長環境改善有關，將持續宣導降低養殖密度。蚵農爭取的漁業權，經中央、地方的努力，可望在今年前完成，區漁會也會在養殖上更努力把關與輔導，提供更精準的建議與資訊，希望讓蚵產業永續發展。

牡蠣養殖班長黃玉龍說，養殖季還剩1個月，目前尚有近3成未收成，就怕西南氣流帶來強浪毀損蚵棚，這幾天台南下雨，今天已感受到浪大，無法出海作業，希望老天爺幫忙，讓蚵棚能安然度過。目前產地大盤價1斤170至180元間，帶殼牡蠣則是1斤70元，整體而言，價格比去年好很多，除了與品質好有關，量少英也是原因。目前採收的牡蠣，大顆又肥，是品嘗台南蚵的好時候。

蚵農說，去年10月養殖季開始後，颱風連番來襲，到了11月還有颱風，造成所有蚵棚幾乎全軍覆沒，養殖棚數較多的人有損失4、5百萬元，養少的也損失上百萬元，大家都希望今年能有好收成，也幸好老天保佑，收成好，確實彌補了損失，也賺了工錢，接下來幾天，希望為收成的牡蠣不要受損，讓大家可以有錢準備下一季的養殖。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，國外有生物礁的做法，牡蠣養殖經學者研究有減碳的功用，除了應永續發展外，目前養殖季結束7、8千個竹製蚵棚要回收，可思考利用這些廢棄蚵棚做生物礁，讓產業永續，環境也永續。

台南市牡蠣養殖季進入尾聲，安平漁港蚵農及工人忙著整理收成回來的牡蠣。記者鄭惠仁／攝影
台南市牡蠣養殖季進入尾聲，安平漁港蚵農及工人忙著整理收成回來的牡蠣。記者鄭惠仁／攝影

颱風 蚵棚 牡蠣

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