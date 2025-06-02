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南部登革熱又蠢蠢欲動 台南玉井95歲退休村長投入防疫

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南玉井95歲退休村長嚴崑松（中）投入防疫不落人後。圖／區公所提供。
台南玉井95歲退休村長嚴崑松（中）投入防疫不落人後。圖／區公所提供。

南部山區夏季炎熱多雨，許多地方積水成為病媒蚊孳生溫床，目前正值登革熱好發期，台南玉井區層林里退休老村長嚴崑松已高齡95歲，仍是環保防疫志工，不時在巷弄巡視，彎腰撿拾空瓶或清除花盆底部積水。

嚴崑松雖高齡仍十分硬朗、耳聰目明，他謙虛表示，「只要身體還行，就應該為地方做點事」，秉持這樣的信念，就無謂年事已高。他持續投身社區服務且樂在其中，也贏得鄰里鄉親敬重。

玉井區長顏振羽表示，這位玉井山區聚落年近百歲的老村長曾擔任層林村長20多年，是目前玉井區最年長的防疫志工，雖已卸任多年，仍持續關心鄰里大小事，除跟著防疫志工隊清理，也隨時不忘做環保。

顏振羽指出，山區村落人口高齡化嚴重，年輕人多外出工作，社區事務人力短缺，但防疫沒有假期，而且人人有責，而高齡95歲的嚴老先生正展現出最美的社區力量，他的堅持與付出不僅補上防疫缺口，在資源有限的淺山社區，嚴老村長用行動展現「退而不休」的精神，為守護家園貢獻一己之力，更是山區美麗的人文風景。

台南玉井95歲退休村長嚴崑松投入防疫、檢查屋原排水口有沒有阻塞積水。圖／區公所提供。
台南玉井95歲退休村長嚴崑松投入防疫、檢查屋原排水口有沒有阻塞積水。圖／區公所提供。

高齡化 登革熱 年輕人

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