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台南官田野溪護岸風災受損 修復完成投入防汛

中央社／ 台南2日電

台南市官田區大崎里活動中心旁的官田溪野溪排水溝及攔砂壩，於去年颱風凱米來襲期間受損，經行政院公共工程委員會核定補助經費，市府水利局完成修復工程，投入今年防汛作業。

台南市政府水利局人員今天告訴中央社記者，去年7月颱風凱米來襲期間，造成山區多處野溪護岸設施受損，市府盤點後共計提報水土保持工程類災後復建工程24件，並獲行政院公共工程委員會核定補助總經費約新台幣9550萬元，目前各項工程均已陸續發包及施工中。

水利局指出，其中位於官田區大崎里活動中心旁的官田溪野溪排水溝及攔砂壩等護岸設施，當時因連日降雨導致溪水猛烈沖刷，基礎遭掏空而斷裂損壞，因鄰近交通要道及農地，影響交通安全及威脅鄰近農地及居民生命財產。

水利局指出，修復工程於今年1月7日進場施作，經水利局以最快速度趕辦，順利於汛期前完成約40公尺排水溝及攔砂壩修復工程，及時發揮防護效益，確保農民在雨季期間免受溪水暴漲威脅，並保障民眾通行安全，未來將持續推動各項災後復原作業，加速修繕與重建工作。

水利局 排水溝

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