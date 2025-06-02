嘉市啟動城市外交 黃敏惠率團馬來西亞拓展國際觀光版圖

嘉義市長黃敏惠今天率市府團隊赴馬來西亞吉隆坡，展開為期5天4夜的參訪行程，啟動城市外交與觀光推廣。黃敏惠表示，汲取創新設計與經營模式，為「舊城創新生」與地方創生計畫注入新思維，作為政策規畫參考。

市長黃敏惠表示，在5天4夜的參訪行程中，將走訪吉隆坡多處具代表性的文化與空間再生場域，包括歷經蛻變、重現風華的茨廠街；由民間力量活化歷史建築的 REX KL；以及結合青年創業與文創市集的中央藝術坊與 GMBB 創意社區中心。

黃敏惠表示，2023年前往泰國以及2024年赴韓國辦理推介會，都讓嘉義市住宿觀光有顯著成長。2024年馬來西亞赴台旅客為第8大客源市場，彰顯其市場規模與成長潛力。

黃敏惠說，市府選擇在馬來西亞即將啟動「2026馬來西亞旅遊年」之際舉辦推介會，期望乘勢而上，開啟雙邊觀光與文化交流新契機。未來活動現場將安排嘉義市「大白熊」與觀光署「喔熊」同台，藉由「熊熊的熱情」邀請馬來西亞的朋友來嘉義市遊玩。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，此行3日將拜會馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA），4日舉辦觀光推介會；邀請嘉邑城隍廟董事長賴永川、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元、嘉義市旅館商業同業公會理事長李啟光、嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗、嘉義諸羅街區科技發展協會理事長游貴襴等近百人組成「嘉義隊」，聯手展現嘉義深厚觀光底蘊與接待實力。