嘉義縣布袋排黑墨汁 環保局：一般生活汙水

昨天有民眾拍攝到嘉義縣布袋鎮布新橋旁排放有如墨汁汙水情況令人擔憂。縣環保局派員勘查，係因抽水站定時抽水，是一般的生活汙水。里長表示，開啟抽水機，會擾動「汙泥」，等抽水機正常運作後，會恢復正常水色，請大家不要恐慌。

網友昨天在臉書放上一段影片，影片裡排水管正排放出大量黑水，直接排放在海水中，邊旁還可以看到漁民駕著小艇經過，鏡頭一拉近，有如墨水般的黑水源源不斷地排放到海中，令人作噁。

有網友留言是位於布袋鎮布新橋附近的布袋抽水站，「太噁心了」。

經環保局查證，這是雨水下水道的水，因該區域無設置汙水處理廠，沒下雨生活廢水濃度高，幾乎沿海地層下陷區的抽水站都是如此，因為無法重力排，需抽水站定時抽水。基本上這就是一般的生活汙水，只是無法重力流，用抽排方式排放。

岑海里長翁億頴也在臉書留言解釋為什麼出現黑水，他表示，岑海里抽水站，地處岑海里最低窪處，整個排水系統，水洩至抽水站包含「汙泥」，因適逢大潮期間，海水倒灌，蓄水池過小，一次性開啟大台抽水機，會擾動「汙泥」，所以看到情景，就是這樣的水色，等抽水機正常運作後，會恢復正常水色，請大家不要恐慌。

翁億頴表示，岑海里四面海，海平線比陸地高，若是不靠抽水機抽水，必會帶來災害。而這一些水也是岑海里住戶的民生用水。