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流落虎尾糖廠半世紀 臥龍山碑將移回褒忠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
設於雲林虎尾糖廠同心公園內的臥龍山石碑，將移回褒忠鄉龍巖糖廠。記者蔡維斌／攝影
設於雲林虎尾糖廠同心公園內的臥龍山石碑，將移回褒忠鄉龍巖糖廠。記者蔡維斌／攝影

雲林虎尾糖廠同心公園內「臥龍山碑」，石碑本身日治昭和年間設立、已90年歷史，其實是1970年褒忠鄉龍巖糖廠撤除後才移至此，近期褒忠鄉民盼移回原址，經行政院雲嘉南聯合服務中心與台糖公司會勘後，決定尊重地方意見，將「完璧歸趙」。

褒忠臥龍山發展協會總幹事陳世宗說，1935年「大日本製糖株式會社」龍巖糖廠開工生產，當時社長藤山雷太應邀來台灣參加「始政40周年博覽會」，順便巡視旗下的台灣產業，當年為龍巖糖廠區的1座沙崙命名「臥龍山」，並於崙頂立碑為記，印證龍巖糖廠開啟製糖盛期。

陳世宗指出，龍巖糖廠生產精緻白砂糖，直至1967年因效益不高，隔年遭關廠，當年臥龍山旁的1座糖場工業村也被拆除夷為平地，區內許多土丘砂石，均被挖除運至虎尾、嘉義縣大林一帶，作為興建中山高速公路填土路基之用，而「臥龍山石碑」於1975年移立於虎尾糖廠旁的同心公園。

由於石碑見證龍巖糖廠昔日輝煌歷史，褒忠當地人希望能將石碑移回。行政院雲嘉南服務中心副主任陳怡帆日前邀請台糖董事長特助黃建龍、縣議員林文彬、台灣公益CEO協會代表李漢鵬、褒忠鄉代主席陳良俊等人會勘。

陳世宗等人建議，將石碑移回龍巖國小附近的舊龍巖糖廠抽水站和糖廠遺跡結合，且明年適逢龍巖糖廠開廠90周年，希望選擇臥龍山命名日10月18日作為回娘家日子，同心公園則可設立復刻石碑。黃建龍回應，將研議搬遷細節，讓這段糖業歷史傳為美談。

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