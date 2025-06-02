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台江復育紅樹林 研究負碳技術增加碳匯

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台江國家公園管理處與產學界合作，進行首次紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫，日前已種3千株紅樹林樹種。記者鄭惠仁／攝影
台江國家公園管理處與產學界合作，進行首次紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫，日前已種3千株紅樹林樹種。記者鄭惠仁／攝影

台江國家公園管理處與台哥大、中興大學教授林幸助團隊合作，在台南進行首次「紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫」，日前已種3千株紅樹林樹種，視成效擴大，不過環團提醒，勿忽略土地本身生態價值，居民說要考慮到水路暢通。

實驗地位於安南區城西，面積2.7公頃，其中種屬紅樹林的欖李、五梨跤1公頃，也有0.8公頃採自然方式生長，並以周遭現有紅樹林為自然對照組做比較。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，紅樹林具保育生物多樣性是聯合國所認可，但在台灣先有紅樹林過度擴張產生的問題，包含關渡自然保留區因紅樹林而灘地減少、陸域變大，影響水鳥種類減少且可能引發洪患，因此把保留區轉為國家級重要濕地，可適當疏伐紅樹林；另，彰化芳苑鄉濁水溪出海口紅樹林同樣快速發展，造成河道淤積，影響排水，因此疏伐。

晁瑞光提醒，此計畫立意非常好，而且會成功，但令人擔心的，未來擴大復育時，就怕會過度包裝，反而忽略了土地本身的生態價值。

安南區城西里長顏文正說，樹種愈多當然愈好，不過紅樹林生長快速，希望未來擴大種植時因選在公有地，不要種在私人地，同時要考慮到水路暢通，創造多贏。

台江國家公園管理處表示，目前此計畫是實驗性質，即使未來要擴大復育，也是以適地適種及營造生物多樣性環境為考量，若種對地方就是加分，因此會謹慎操作，也會講得很清楚；自然碳匯分森林綠碳、土壤黃碳及還楊藍碳，藍碳主要有紅樹林、海草床及鹽沼等，也是台江國家公園的主要保育資源，希望此計畫成果能提供國家公園未來魚塭增加碳匯經營管理策略的重要參考。

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