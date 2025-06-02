星期評論／台南看板大戰 選舉文化沉淪

民進黨2026台南市長內戰，立委林俊憲、陳亭妃掛出看板合計逾700面，近期一群年輕人發起林俊憲的看板酒精路跑，林加入同樂，彷若成功反向行銷，但請深思，此時廣立參選目的的看板遊走法規邊緣，對改善選舉文化更毫無助益，那值得鼓勵嗎？

林俊憲、陳亭妃看板大戰從去年兩人連任後便開打，各自放上與賴清德總統合照，林寫「信賴連憲」、陳寫「妃常信賴」，意圖不言而喻，尤其數量之多，光林俊憲自身看板據指500面，從與賴總統合照，到宣傳個人政績，也難怪網路有個惡搞順口溜「台南有三板，棺材板、光電板、林俊憲看板」，聽來似乎無違和。

近期一群年輕人發起看板酒精路跑，規則為只要看到林的看板就要喝，若是合照版本喝2杯、有戴眼鏡版喝3杯，結果2.1公里路程，總計遇到15面，6人喝22杯，其中1人當場嘔吐，氣氛歡樂，林俊憲陣營見頗對年輕人胃口，於是與同批人合作，但改喝苦茶，過程同樣喝了數杯，還順便為自己政績宣傳，可謂把原本的嘲諷轉化成行銷。

不過，依台南公職人員選舉競選廣告物使用管理規則，應於公告競選活動期間，才能設置各類競選廣告物，此時此刻大量設立看板，目的明顯為角逐明年市長大選，沒有帶頭偷渡之嫌？

林俊憲在參加看板酒精路跑影片也解釋，看板位置由「支持者」免費出借、提供，即使省了租金，布條或看板製作費累計相當可觀，背後選民看不見的成本，恐怕是參選者獲得有價的提供，未來如何償還人情債。

國內選舉長年充斥競選看板，早就被檢討讓市容雜亂無章，甚至阻礙視線、環保疑慮，缺乏實質政見的闡述，台南僅是綠營黨內初選階段，看板就令人感到鋪天蓋地，網路上年輕人將大量看板當笑柄，參選人只自我幽默、解嘲，是讓選舉文化繼續向下沉淪。