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初夏阿勃勒黃金花雨 嘉市府推「賞花地圖」追浪漫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
每年五月，當陽光變得溫柔，嘉義市的街頭迎來阿勃勒金黃花瓣綻放，總引起遊人駐足。圖／嘉義市政府提供
每年五月，當陽光變得溫柔，嘉義市的街頭迎來阿勃勒金黃花瓣綻放，總引起遊人駐足。圖／嘉義市政府提供

每年5月嘉義市的街頭因阿勃勒的盛開而充滿詩意，金黃的花朵如同為城市披上了一層華麗的外衣。嘉義市政府特別推出賞花地圖，邀請大家趁著花季來臨時，親身感受浪漫的黃金雨。

阿勃勒，又名金鏈花，是原產於印度的落葉喬木，其花期從每年5月持續到8月。當樹上的綠葉凋零後，成串的金黃花朵大膽綻放，展現出一種獨特的美感。微風輕拂，花瓣飄落，如黃金細雨灑滿街頭，讓整座城市彷彿進入了一場夢境般的詩意時光。

嘉義市內多條街道如自由路、世賢路、忠孝路及環湖路等，都是欣賞阿勃勒的絕佳地點。當陽光穿透金黃的花序，灑下斑駁的光影，行人駐足仰望，花瓣輕輕落在肩頭，那一瞬間，彷彿一切都靜止了，只剩下與季節對話的美好。

市府建設處推薦多處賞花熱點，包括中央廣場、啟明公園、嘉義公園、長榮公園、文化公園以及二二八公園等地。這些地方不僅適合拍照，更是靜心感受自然的最佳場所。在樹下讀書、與孩子嬉戲或是單純享受片刻寧靜，都是與這場黃金雨相伴的美好體驗。

嘉義市的街頭因阿勃勒的盛開而充滿詩意，金黃的花朵如同為城市披上了一層華麗的外衣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市的街頭因阿勃勒的盛開而充滿詩意，金黃的花朵如同為城市披上了一層華麗的外衣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出賞花地圖，邀請大家趁著花季來臨時，親身感受浪漫的黃金雨。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出賞花地圖，邀請大家趁著花季來臨時，親身感受浪漫的黃金雨。圖／嘉義市政府提供
每年五月，當陽光變得溫柔，嘉義市的街頭迎來阿勃勒金黃花瓣綻放，總引起遊人駐足。圖／嘉義市政府提供
每年五月，當陽光變得溫柔，嘉義市的街頭迎來阿勃勒金黃花瓣綻放，總引起遊人駐足。圖／嘉義市政府提供
嘉義市的街頭因阿勃勒的盛開而充滿詩意，金黃的花朵如同為城市披上了一層華麗的外衣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市的街頭因阿勃勒的盛開而充滿詩意，金黃的花朵如同為城市披上了一層華麗的外衣。圖／嘉義市政府提供

黃金 阿勃勒 嘉義

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