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雲林崙背鄉愛書夫妻推動「共享書箱」 以書箱傳播書香遍地芬芳

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
崙背鄉王信傑、廖婉婷（左一、二）夫婦在鄉內普設「共享書箱」帶動書香風氣，縣議員洪如萍（右）感謝他們的用心。記者蔡維斌／攝影
崙背鄉王信傑、廖婉婷（左一、二）夫婦在鄉內普設「共享書箱」帶動書香風氣，縣議員洪如萍（右）感謝他們的用心。記者蔡維斌／攝影

原從事社福工作的廖婉婷、王信傑夫婦，在雲林縣崙背羅厝村成立「詔安好伴屋」獨立書店，並提供社區學童課後輔導空間，有感家鄉沒有書店，今年啟動「共享書箱」鼓勵孩子閱讀，目前成立6處，每月更新書籍，盼藉書箱傳播書香。

廖婉婷2021年從澳洲返台，原擔任社工照顧獨居老人，熱愛閱讀的她，發現家鄉僅有1家賣文具的書局，加上圖書館的藏書有限，買書只能網購，書離故鄉愈來愈遠，於是成立第一家「詔安好伴屋」，藏書逾3000本打造0到99歲的閱讀空間。

同時結合公部門、學校機關在書店二樓設置「課後輔導班」，每天有約20名小學生到書店溫習功課或借書閱讀。

廖婉婷說，與丈夫王信傑結婚後，大量購買繪本與孩子共讀，加上他和老公也愛看書，孩子長大，家裡書籍越積越多，因而決定成立獨立書屋與社區共享，同時也照顧孩子課後輔導的孩童。

她說，發現現今孩子長期接觸3C、閱讀變少，加上環境使然，課外讀物的管道有限，連帶影響小朋友的理解力、邏輯性，於是和老公進一步推展「共享書箱」，在孩子可能所到之處廣設書箱，讓書本旅行，閱讀更方便。

王信傑說，今年初到目前已在咖啡店、民意代表服務處、民宅和服飾店等設了6處共享書箱，每箱放15本書，以童書為主，每月會更換書目，供民眾可自由取閱，也可以書換書，幾個月下來成效不錯，無形中提升的閱讀率，也發現孩子喜歡暢遊文字中，寫作能力進步了。

縣議員洪如萍感謝王信傑、廖婉婷夫婦帶動書香風氣的用心，她發現設在服務處的書箱，「Snow White」（白雪公主）取閱率最高，小朋友所學美語有限，閱讀中英文版繪本較吃力，卻也願意逐字朗讀，顯見孩子心田已種下閱讀幼苗，令人欣喜。

老公 朋友 咖啡店

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