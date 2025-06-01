嘉縣東石龍舟落幕 社會男子組嘉潮龍舟蟬連聯冠軍…奪標手是他

嘉義縣第39屆龍舟競賽系列活動於昨天圓滿落幕，今年有48隊報名參賽，分為社會男子組與社會男女混合組，分別吸引15隊及33隊參賽，參賽隊伍來自台中、彰化、台南、高雄及屏東等地，總獎金67萬元，報名人數創下歷年新高。嘉潮龍舟隊蟬連男子組冠軍。

為了吸引更多民眾前來東石觀光，除傳統龍舟賽外，主辦單位東石鄉公所在漁人碼頭船屋下方舉辦連續2天的美食街活動，並於沙灘大草坪設置免費親子氣墊溜滑梯及戲水區，吸引眾多家庭參與。30日晚上舉行的360秒高空煙火秀更是活動亮點，千人齊聚倒數10秒，璀璨煙火點亮夜空，場面相當壯觀迷人。

龍舟參賽隊伍中最受矚目的是嘉潮龍舟隊，由全運會、全民運選手及民雄國中輕艇畢業校友組成，在地東石青年、東石鄉公所及嘉義縣立永慶高中師生也組隊報名參加。台中消防隊、陸軍南測中心、台南與雲林的醫護人員也加入賽事。

經過多場激烈競技後，龍舟競賽的成績揭曉，社會男子組冠軍由嘉潮龍舟隊奪得，獲得獎金8萬元；社會男女混合組冠軍則由征星行銷-造浪者A隊摘下，同樣獲得8萬元獎金。