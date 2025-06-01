布袋疑偷排黑廢水深如墨汁令人作噁 嘉縣環保局追查

嘉義縣布袋鎮布新橋附近排水管排放黑色汙水情況令人擔憂。根據民眾拍攝的影片，黑色如墨水般的汙水直接傾洩入海，場景震撼且令人不安。影片曝光後，有網友指出事發地點可能是布袋抽水站附近，並建議立即報警追查汙染源頭。

網友鄭榮貴今天在臉書放上一段影片，影片裡排水管正排放出大量黑水，直接排放在海水中，畫面中還可以看到漁民駕著膠筏經過，鏡頭一拉近，有如墨水般的黑水源源不斷地排放到海中，令人作噁。

鄭榮貴表示，今天中午接到友人傳來的影片，看到這有如墨水般的水排到海中，令人驚愕不已。

有網友留言是位於布袋鎮布新橋附近的布袋抽水站，「太噁心了」、「這應該直接報警找源頭了吧！」