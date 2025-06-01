快訊

曾致函馬英九談孫中山後代嫡庶分 孫科女孫穗瑛3月辭世

陸委會控旺中集團配合中共對台統戰 揚言依兩岸條例查處

陸高層為何缺席香格里拉對話？外媒揭「早有權衡」背後好處曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

布袋疑偷排黑廢水深如墨汁令人作噁 嘉縣環保局追查

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮布新橋附近排水管排放黑色汙水情況令人擔憂。圖／翻攝鄭榮貴臉書
嘉義縣布袋鎮布新橋附近排水管排放黑色汙水情況令人擔憂。圖／翻攝鄭榮貴臉書

嘉義縣布袋鎮布新橋附近排水管排放黑色汙水情況令人擔憂。根據民眾拍攝的影片，黑色如墨水般的汙水直接傾洩入海，場景震撼且令人不安。影片曝光後，有網友指出事發地點可能是布袋抽水站附近，並建議立即報警追查汙染源頭。

網友鄭榮貴今天在臉書放上一段影片，影片裡排水管正排放出大量黑水，直接排放在海水中，畫面中還可以看到漁民駕著膠筏經過，鏡頭一拉近，有如墨水般的黑水源源不斷地排放到海中，令人作噁。

鄭榮貴表示，今天中午接到友人傳來的影片，看到這有如墨水般的水排到海中，令人驚愕不已。

有網友留言是位於布袋鎮布新橋附近的布袋抽水站，「太噁心了」、「這應該直接報警找源頭了吧！」

嘉義縣環保局長張輝川表示，目前尚未接獲相關陳情，但已派員前往現場調查，以釐清黑水來源及汙染原因。環保局會持續關注此事，並依法處理可能涉及的環保違規行為。

嘉義縣布袋鎮排水管排放黑色汙水情況令人擔憂，影片曝光後，有網友指出事發地點可能是布袋抽水站附近。圖／翻攝鄭榮貴臉書
嘉義縣布袋鎮排水管排放黑色汙水情況令人擔憂，影片曝光後，有網友指出事發地點可能是布袋抽水站附近。圖／翻攝鄭榮貴臉書
嘉義縣布袋鎮布新橋附近排水管排放黑色汙水情況令人擔憂，畫面中有漁民駕著膠筏經過，顯見疑似黑水直接排放海洋。圖／翻攝鄭榮貴臉書
嘉義縣布袋鎮布新橋附近排水管排放黑色汙水情況令人擔憂，畫面中有漁民駕著膠筏經過，顯見疑似黑水直接排放海洋。圖／翻攝鄭榮貴臉書

環保局長 影片

延伸閱讀

基隆7月起機車10年以上未定檢 「不寄通知」直接罰500

「狗屎」變「罰金」 台東環保局開出飼主首張1200罰單

垃圾亂丟清潔隊員疲於奔命 高雄環保局指「這3地點」超沒公德心

嘉縣破獲市值5千萬電子煙倉庫 衛生局嚴厲裁罰20萬元

相關新聞

台南市政府驚傳霸凌案 文化局科長遭控耍官威、冷暴力

勞動部去年爆發基層公務員不堪職場霸凌輕生，引發國人關注職場霸凌議題，台南市政府文化局近期竟也傳出職場霸凌案，一名文化園區...

布袋疑偷排黑廢水深如墨汁令人作噁 嘉縣環保局追查

嘉義縣布袋鎮布新橋附近排水管排放黑色汙水情況令人擔憂。根據民眾拍攝的影片，黑色如墨水般的汙水直接傾洩入海，場景震撼且令人...

嘉縣東石龍舟落幕 社會男子組嘉潮龍舟蟬連聯冠軍…奪標手是他

嘉義縣第39屆龍舟競賽系列活動於昨天圓滿落幕，今年有48隊報名參賽，分為社會男子組與社會男女混合組，分別吸引15隊及33...

褒忠龍岩糖廠臥龍山石碑 移立虎尾同心公園50年將完璧歸趙

設於雲林虎尾同心公園內已有90年歷史的日治昭和年間「臥龍山碑」，1970年褒忠鄉龍巖糖廠撤除後移至虎尾糖廠同心公園，迄今...

影／端午連假台南國聖燈塔賞蔓荊花 夜觀星「南十字軍」

今天是端午連假最後1天，台南市得天獨厚位於台灣的「大肚子」上，此季節在天黑後往南方夜空看去，可欣賞到「南十字」星，因往南...

小番茄銀葉粉蝨病害有解！農改場引進生物防治降成本產量增3成

為降低銀葉粉蝨危害小番茄，台南農改場去年向日本取經，以醉蝶花再導入生物防治的「菸盲椿」防治方式，經試驗30公頃小番茄溫室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。