褒忠龍岩糖廠臥龍山石碑 移立虎尾同心公園50年將完璧歸趙

設於雲林虎尾同心公園內已有90年歷史的日治昭和年間「臥龍山碑」，1970年褒忠鄉龍巖糖廠撤除後移至虎尾糖廠同心公園，迄今已逾半世紀，褒忠鄉盼石碑能移回原址，經行政院雲嘉南聯合服務中心與台糖會勘後，決定尊重地方意見將石碑回歸龍巖「完璧歸趙」。

設立於虎尾鬧區同心公園內年代已久的「臥龍山石碑」，很多人不知道石碑由來，更不清楚臥龍山與虎尾糖廠的關係，直到最近褒忠鄉傳出索回石碑，方知非屬虎尾糖廠所有。

褒忠臥龍山發展協會總幹事陳世宗說，1935年「大日本製糖株式會社」龍巖糖廠開工生產，當時社長藤山雷太應邀來台灣參加「始政40周年博覽會」，順便巡視旗下的台灣產業，當年為龍巖糖廠區的一座沙崙，命名為「臥龍山」並於崙頂立碑為記，印證龍巖糖廠開啟製糖盛期。

陳世宗說，龍巖糖廠生產精緻白砂糖，直至1967年因效益不高，隔年遭關廠。當年臥龍山旁的一座糖場工業村也被拆除夷為平地，區內許多土丘砂石，均被挖除運至虎尾、嘉義大林一帶，作為興建中山高速公路填土路基之用，而「臥龍山石碑」於1975年移立於虎尾糖廠旁的同心公園。

由於石碑見證龍巖糖廠昔日輝煌歷史，褒忠當地人希望能將石碑移回，豐富當地糖業文化。行政院雲嘉南服務中心副主任陳怡帆日前邀請台糖董事長特助黃建龍、縣議員林文彬、台灣公益CEO協會代表李漢鵬、褒忠鄉代主席陳良俊、褒忠鄉公所課長梁晉源等人會勘。

陳世宗等人建議將石碑移回龍巖國小附近的舊龍巖糖廠抽水站和糖廠遺跡結合；明年適逢龍巖糖廠開廠90周年，希望選擇臥龍山命名日10月18日作為回娘家日子，同心公園則可設立復刻石碑，說明這段歷史。