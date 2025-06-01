快訊

曾致函馬英九談孫中山後代嫡庶分 孫科女孫穗瑛3月辭世

陸委會控旺中集團配合中共對台統戰 揚言依兩岸條例查處

聽新聞
0:00 / 0:00

褒忠龍岩糖廠臥龍山石碑 移立虎尾同心公園50年將完璧歸趙

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
設立於虎尾鎮鬧區同心公園長達50年的臥龍山石碑，將移回褒忠鄉龍巖糖廠「完璧歸趙」回歸原主。記者蔡維斌／攝影
設立於虎尾鎮鬧區同心公園長達50年的臥龍山石碑，將移回褒忠鄉龍巖糖廠「完璧歸趙」回歸原主。記者蔡維斌／攝影

設於雲林虎尾同心公園內已有90年歷史的日治昭和年間「臥龍山碑」，1970年褒忠鄉龍巖糖廠撤除後移至虎尾糖廠同心公園，迄今已逾半世紀，褒忠鄉盼石碑能移回原址，經行政院雲嘉南聯合服務中心與台糖會勘後，決定尊重地方意見將石碑回歸龍巖「完璧歸趙」。

設立於虎尾鬧區同心公園內年代已久的「臥龍山石碑」，很多人不知道石碑由來，更不清楚臥龍山與虎尾糖廠的關係，直到最近褒忠鄉傳出索回石碑，方知非屬虎尾糖廠所有。

褒忠臥龍山發展協會總幹事陳世宗說，1935年「大日本製糖株式會社」龍巖糖廠開工生產，當時社長藤山雷太應邀來台灣參加「始政40周年博覽會」，順便巡視旗下的台灣產業，當年為龍巖糖廠區的一座沙崙，命名為「臥龍山」並於崙頂立碑為記，印證龍巖糖廠開啟製糖盛期。

陳世宗說，龍巖糖廠生產精緻白砂糖，直至1967年因效益不高，隔年遭關廠。當年臥龍山旁的一座糖場工業村也被拆除夷為平地，區內許多土丘砂石，均被挖除運至虎尾、嘉義大林一帶，作為興建中山高速公路填土路基之用，而「臥龍山石碑」於1975年移立於虎尾糖廠旁的同心公園。

由於石碑見證龍巖糖廠昔日輝煌歷史，褒忠當地人希望能將石碑移回，豐富當地糖業文化。行政院雲嘉南服務中心副主任陳怡帆日前邀請台糖董事長特助黃建龍、縣議員林文彬、台灣公益CEO協會代表李漢鵬、褒忠鄉代主席陳良俊、褒忠鄉公所課長梁晉源等人會勘。

陳世宗等人建議將石碑移回龍巖國小附近的舊龍巖糖廠抽水站和糖廠遺跡結合；明年適逢龍巖糖廠開廠90周年，希望選擇臥龍山命名日10月18日作為回娘家日子，同心公園則可設立復刻石碑，說明這段歷史。

陳怡帆說，糖業文化是台灣共同記憶，也是台日交流連結點，透過臥龍山石碑「物歸原址」規畫更多相關展覽或活動，宣揚雲林糖史。黃建龍表示將研議搬遷細節、讓石碑「完璧歸趙」，讓這段糖業歷史傳為美談。

設立於虎尾鎮鬧區同心公園長達50年的臥龍山石碑，行政院雲嘉南服務中心和台糖會勘後，決定將移回褒忠鄉龍巖糖廠「完璧歸趙」。記者蔡維斌／翻攝
設立於虎尾鎮鬧區同心公園長達50年的臥龍山石碑，行政院雲嘉南服務中心和台糖會勘後，決定將移回褒忠鄉龍巖糖廠「完璧歸趙」。記者蔡維斌／翻攝
設立於虎尾鎮鬧區同心公園長達50年的臥龍山石碑，背後仍刻有簡短石碑的年份，將移回褒忠鄉龍巖糖廠「完璧歸趙」物歸原主。記者蔡維斌／攝影
設立於虎尾鎮鬧區同心公園長達50年的臥龍山石碑，背後仍刻有簡短石碑的年份，將移回褒忠鄉龍巖糖廠「完璧歸趙」物歸原主。記者蔡維斌／攝影
設立於虎尾鎮鬧區同心公園長達50年的臥龍山石碑，將移回褒忠鄉龍巖糖廠「完璧歸趙」回歸原主。記者蔡維斌／攝影
設立於虎尾鎮鬧區同心公園長達50年的臥龍山石碑，將移回褒忠鄉龍巖糖廠「完璧歸趙」回歸原主。記者蔡維斌／攝影

雲林

延伸閱讀

龍巖員工平均每人分6萬

龍巖股東會／決議不配息 提撥員工酬勞3715萬、每人平均分逾6萬

國民黨前中常委涉賄幫郭台銘連署判3年確定 檢方啟動防逃機制

雲林虎尾潮將完工 水利署與虎科大造北港溪永續新典範

相關新聞

台南市政府驚傳霸凌案 文化局科長遭控耍官威、冷暴力

勞動部去年爆發基層公務員不堪職場霸凌輕生，引發國人關注職場霸凌議題，台南市政府文化局近期竟也傳出職場霸凌案，一名文化園區...

布袋疑偷排黑廢水深如墨汁令人作噁 嘉縣環保局追查

嘉義縣布袋鎮布新橋附近排水管排放黑色汙水情況令人擔憂。根據民眾拍攝的影片，黑色如墨水般的汙水直接傾洩入海，場景震撼且令人...

嘉縣東石龍舟落幕 社會男子組嘉潮龍舟蟬連聯冠軍…奪標手是他

嘉義縣第39屆龍舟競賽系列活動於昨天圓滿落幕，今年有48隊報名參賽，分為社會男子組與社會男女混合組，分別吸引15隊及33...

褒忠龍岩糖廠臥龍山石碑 移立虎尾同心公園50年將完璧歸趙

設於雲林虎尾同心公園內已有90年歷史的日治昭和年間「臥龍山碑」，1970年褒忠鄉龍巖糖廠撤除後移至虎尾糖廠同心公園，迄今...

影／端午連假台南國聖燈塔賞蔓荊花 夜觀星「南十字軍」

今天是端午連假最後1天，台南市得天獨厚位於台灣的「大肚子」上，此季節在天黑後往南方夜空看去，可欣賞到「南十字」星，因往南...

小番茄銀葉粉蝨病害有解！農改場引進生物防治降成本產量增3成

為降低銀葉粉蝨危害小番茄，台南農改場去年向日本取經，以醉蝶花再導入生物防治的「菸盲椿」防治方式，經試驗30公頃小番茄溫室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。