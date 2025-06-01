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台南市政府驚傳霸凌案 文化局科長遭控耍官威、冷暴力

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府文化局一名園區臨時工作人員控訴陳姓科長，時常耍官威、故意刁難，更逼迫其自動離職，讓他感到備受侮辱，不被尊重。圖／讀者提供
南市府文化局一名園區臨時工作人員控訴陳姓科長，時常耍官威、故意刁難，更逼迫其自動離職，讓他感到備受侮辱，不被尊重。圖／讀者提供

勞動部去年爆發基層公務員不堪職場霸凌輕生，引發國人關注職場霸凌議題，台南市政府文化局近期竟也傳出職場霸凌案，一名文化園區的工作人員寫信向市長黃偉哲辭職，信中控訴陳姓科長涉嫌霸凌，而「為了讓我自己活下去，選擇自動申請離職」。對此，陳姓科長回應，該霸凌案經調查不成立，目前不便再對外說明。

該名工作人員在信中指出，自己在水交社文化園區擔任臨時工作人員約5年7個月，工作期間兢兢業業，與同仁相處融洽，但2年前陳姓科長到任後，其利用職權在業務上百般刁難，甚至無視遊客來來往往，當眾失控對他大聲咆哮，誇張的肢體動作，也嚇到許多遊客，更讓他感覺備受侮辱，不被尊重。

工作人員控訴，陳姓科長時常耍官威、故意刁難，更用恐嚇手段逼迫他自動離職，若自已有錯，理應依循正常程序來約談、記錄或懲處，然而，自己去年投訴到勞工局後，轉知受理單位文化局卻在沒通知他出席調查會議的情況下，偷偷吃案簽結。

工作人員提到，再向監察院陳情後，市府卻又是指派文化局調查此案，「根本是球員兼裁判，請鬼開藥單」，且自己是被霸凌的人，怎麼會是他接受處罰調職，難道只因陳姓科長是官，自己是「基層的韭菜用完就丟？」，最後陳姓科長仍在任科長，自己卻因精神嚴重受創，作息失常，至今仍持續就醫用藥，醫藥費更索賠無門。

工作人員寫下該封辭職信向台南市長黃偉哲辭職，強調「我辭的不是工作，是受不了主管的霸凌與文化局的助紂為虐」，「為了讓我自己活下去，不去輕生，不想成為台南市政府底下的冤魂」，自動申請離職。目前該名工作人員則是請假中。

據了解，被指控霸凌的陳姓科長在2023年4月到任，以往曾協助文化局開發許多知名的古蹟聯名文創商品，工作上備受肯定，但當時卻也曾傳出有基層同仁因受不了陳姓科長的「冷暴力」，身心狀況都出了問題，最後因陳姓科長調任才緩解；府內同仁聽聞陳姓科長遭指控霸凌，更直說「不意外！」、「離職信的內容也句句屬實」。

有知情人士提到，該名工作人員曾向1999市民專線投訴，後來又將陳情信通發給府內所有同仁，孰料，因其大量寄信被誤認為是可疑信件，信箱也遭註銷，近期又再度通發離職信給市府1000多名員工，才讓該案曝光。

對此，陳姓科長強調，該案已經由文化局人事室、市府內部及監察院等多個單位進行調查過，且調查後確認沒有霸凌的情事，霸凌案也不成立，目前不便再對外說明。

文化局指出，去年9月已受理申訴案，成立「霸凌事件申訴調查小組」，聘請外部專家學者參與調查，調查結果霸凌案不成立；為保護當事人權益，另指派專人輔導關懷當事人，提供員工心理諮商服務，並由政風單位訪談當事人，告知得提供必要之法律輔助。

南市府也回應，市長黃偉哲高度重視，已責成相關局處進一步瞭解，優先保障當事人權益，除確認調查過程公允客觀，也要求提供心理輔導關懷服務，強化主管與同仁間相互溝通。

南市府文化局近期傳出職場霸凌案，一名文化園區的臨時人員寫信向市長黃偉哲辭職，並控訴陳姓科長不顧遊客來來往往，當眾失控對其大聲咆嘯涉嫌霸凌，而「為了讓我自己活下去，選擇自動申請離職」。對此，陳姓科長也回應，該霸凌案經調查不成立，目前不便再對外說明。圖／讀者提供
南市府文化局近期傳出職場霸凌案，一名文化園區的臨時人員寫信向市長黃偉哲辭職，並控訴陳姓科長不顧遊客來來往往，當眾失控對其大聲咆嘯涉嫌霸凌，而「為了讓我自己活下去，選擇自動申請離職」。對此，陳姓科長也回應，該霸凌案經調查不成立，目前不便再對外說明。圖／讀者提供

職場霸凌 文化局

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