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影／端午連假台南國聖燈塔賞蔓荊花 夜觀星「南十字軍」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
端午節限定星景「南十字軍」，台南市天文協會榮譽理事長周銀王在臉書上分享美景。圖／擷取周銀王臉書畫面
端午節限定星景「南十字軍」，台南市天文協會榮譽理事長周銀王在臉書上分享美景。圖／擷取周銀王臉書畫面

今天是端午連假最後1天，台南市得天獨厚位於台灣的「大肚子」上，此季節在天黑後往南方夜空看去，可欣賞到「南十字」星，因往南沒有遮蔽，較少光害，海邊就有機會看到。而台灣最西的台江國家公園國聖燈塔處，沙丘上長滿「蔓荊」，正是開花季節，美不勝收。

端午節前後是觀「南十字軍」最佳時候，台南社大環境小組研究員晁瑞光分享，要看到此天文美景，南半球要在高山上才看得到，過去在台灣都是到墾丁才能清楚欣賞到；不過，台南因地理位置關係有如大肚子凸出，因此，不用到墾丁、不用上高山，在台南海濱往南的方向看，若天氣好，也可欣賞到此天文美景，也是端午節的限定美景。

台南市天文協會榮譽理事長、台南社大講師周銀王也在臉書上分享端午節前拍到的「南十字軍」美景，並用線條標示出位置。他說，日前晚間天氣好，星景班提前到安平外拍，有人還目睹大流星劃過，因流星就在南十字右邊不遠，有多人拍到，可惜自己沒拍到。

晁瑞光說，在台南海濱除可看到「南十字軍」外，此時七股頂頭額汕國生燈塔後方長滿大片的「蔓荊」」，適逢開花季，大片蔓荊花盛開，相當美麗，可把握機會來此看海、看沙丘、看燈塔並打卡，當夜幕低垂時，往高雄方向天空看去，就有機會看到美麗星景。

台南市七股頂頭額汕國聖燈塔處大片「蔓荊」花海。圖／晁瑞光提供
台南市七股頂頭額汕國聖燈塔處大片「蔓荊」花海。圖／晁瑞光提供
台南市七股頂頭額汕國聖燈塔處大片「蔓荊」花海。圖／晁瑞光提供
台南市七股頂頭額汕國聖燈塔處大片「蔓荊」花海。圖／晁瑞光提供
台南市七股頂頭額汕國聖燈塔處大片「蔓荊」花海。圖／晁瑞光提供
台南市七股頂頭額汕國聖燈塔處大片「蔓荊」花海。圖／晁瑞光提供
台南市七股頂頭額汕國聖燈塔處大片「蔓荊」花海。圖／晁瑞光提供
台南市七股頂頭額汕國聖燈塔處大片「蔓荊」花海。圖／晁瑞光提供

端午節 燈塔 台南

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