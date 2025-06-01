小番茄銀葉粉蝨病害有解！農改場引進生物防治降成本產量增3成

為降低銀葉粉蝨危害小番茄，台南農改場去年向日本取經，以醉蝶花再導入生物防治的「菸盲椿」防治方式，經試驗30公頃小番茄溫室成功受惠。農改場將全面推廣，北港青農蘇員億也分享經驗，強調導入這項防治產量增加約3成，成本降低近半，好處多多。

蘇員億溫室種植小番茄已近5年，近年來飽受銀葉粉蝨侵擾擾，曾試過許多防治方式，但效果不佳，十分困擾，他表示，銀葉粉蝨會吸食植物株養分，造成番茄黃化捲葉病毒再透過刺吸過程傳播到植株上，受感染的植株呈現生長不良、果實無法正常轉色，產量大減，早先只能用農藥防治。

蘇員億說，後來他開始嘗試以生物防治，導入銀葉粉蝨天敵「菸盲椿」，並透過農改場輔導種植「醉蝶花」，雙管齊下，效果很好，如今小番茄長得「頭好壯壯」，銀葉粉蝨不再危害，更成功將採收時間延長2至3個月產量增加3成，且減少農藥花費，生產成本大幅減少一半，且無毒、友善耕作，消費者食得安心，好處多多值得推廣。

農改場透過北港農會舉辦觀摩會，請蘇員億分享經驗，吸引不少農民前來取經，台南農改場長陳昱初表示，為解決銀葉粉蝨管理困境，2020年開始研究菸盲椿操作方式，多年試驗推廣已見成效，去年更赴日本取經，種植醉蝶花來長期維持菸盲椿族群，「雙管齊下」防治效益尤佳。