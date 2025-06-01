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嘉市教育處副處長林喜信榮退 黃敏惠祝福展開亮麗人生
嘉義市教育處副處長林喜信於服務35年8個月後，申請今年6月2日退休，市長黃敏惠在市務會議中親自頒贈退休紀念牌，並以「時尚老人」林經甫的慢老哲學勉勵，祝福她在退休後展開精彩的第三人生。教育處同仁也獻上花束及感謝卡片，場面溫馨感人。
市長黃敏惠表示，林喜信將青春與熱情奉獻於公職生涯，從基層逐步歷練，在教育領域中扮演重要角色，特別是在嘉義市教育政策的推動上，做出了許多貢獻。對於林喜信的離別深感不捨，感謝她多年的努力與付出。
林喜信感謝市長黃敏惠的信任與支持，讓她能在不同職務中累積經驗，豐富公務生涯。她也向教育處同仁表達感謝，希望大家能繼續秉持使命感，共同為嘉義市的教育發展努力。
林喜信於1989年起擔任公職，歷經多個職務，包括教育局書記、玉山國中幹事、教育處科長及副處長等。任期間推動嘉義市中小學校運動場地整建、校園防疫工作及冷氣裝設計畫等多項重要專案，以「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」為願景，提升教育品質與文化能量，為嘉義市教育發展奠定了堅實基礎。
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