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影／增加碳匯！台江國家公園復育紅樹林 環團籲顧及土地生態價值

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台江國家公園管理處、台哥大與中興大學教授林幸助團隊合作，進行首次紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫，日前已種植3千株紅樹林樹種。記者鄭惠仁／攝影
台江國家公園管理處、台哥大與中興大學教授林幸助團隊合作，進行首次紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫，日前已種植3千株紅樹林樹種。記者鄭惠仁／攝影

台江國家公園管理處、台哥大與中興大學教授林幸助團隊合作，在台南進行首次紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫，日前已種3千株紅樹林樹種，將以3年時間比較復育前後碳匯與溫室氣體排放變化，以及對生物多樣性的影響，以作為未來擴大種植的參考。居民表示，樹種得多是好事，但希望未來種在公有地，且不要影響水路進出。

林幸助去年底簽約時表示，國家淨零排放12項關鍵戰略中，僅有兩項和負碳（把碳吸入地裡）有關，其中又以藍碳是低成本又最有效的減碳辦法，藍碳中以紅樹林的碳儲存能力最高，因此做此試驗計畫。實驗地位於安南區城西，面積2.7公頃，其中種欖李、五梨跤1公頃，0.8公頃採自然方式生長，並以周遭現有紅樹林為自然對照組，做相互比較。日前已完成紅樹林的種植，接續進行3年的復育前後比較，希望能形成技術範例。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，雖然紅樹林具保育生物多樣性是聯合國所認可，但在台灣先有紅樹林過度擴張產生的問題，包含關渡自然保留區因紅樹林而灘地減少，陸域變大，影響水鳥種類減少且可能引發洪患，因此把關渡自然保留區轉為國家級重要濕地，可適當疏伐紅樹林。另，彰化芳苑鄉濁水溪出海口紅樹林也同樣快速發展，造成河道淤積，影響排水，也改變潮間帶生態環境，因此疏伐。

此一計畫立意非常好，而且會成功，但令人擔心的，未來擴大復育時，就怕會過度包裝，反而忽略了土地本身的生態價值。以早期竹溪為例，就因過於誇大人工濕地可淨化水質的效果反致效果不佳。另，光電是好事，但執行時也因忽略土地的生態價值而大打折扣；早期鼓勵造林，就有人為了獲得補助，毀掉次森林，甚至原始林，結果是「破壞」超過「創造」。

安南區城西里長顏文正說，樹種愈多當然愈好，因為可美化環境、改善空氣品質，不過，紅樹林生長快速，希望未來擴大種植時因選在公有地，不要種在私人地，同時要考慮到水路暢通，創造多贏。

台江國家公園管理處表示，目前此一計畫是實驗性質，即使未來要擴大復育，也是以適地適種及營造生物多樣性環境為考量；若種對地方就是加分，因此會謹慎操作，也會講得很清楚。自然碳匯分森林綠碳、土壤黃碳及還楊藍碳。藍碳主要有紅樹林、海草床及鹽沼等，也是台江國家公園的主要保育資源，希望此計畫成果能提供國家公園未來魚塭增加碳匯經營管理策略的重要參考。

台江國家公園管理處、台哥大與中興大學教授林幸助團隊合作，進行首次紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫，日前已種植3千株紅樹林樹種。記者鄭惠仁／攝影
台江國家公園管理處、台哥大與中興大學教授林幸助團隊合作，進行首次紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫，日前已種植3千株紅樹林樹種。記者鄭惠仁／攝影

紅樹林 復育 國家公園

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