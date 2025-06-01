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嘉義咖啡節6月7、8日舊監宿舍群登場 有市集、音樂及DIY

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
往年嘉義咖啡節盛況。圖／嘉義市政府提供
往年嘉義咖啡節盛況。圖／嘉義市政府提供

2025嘉義咖啡節將於6月7日、8日在舊監獄宿舍群舉行，活動以「森林日曬」為概念，結合木造老屋景觀，強調「家」與「自然」的連結。咖啡節匯集51家品牌，有咖啡主題市集、音樂表演及DIY手作體驗，讓民眾沉浸在木香與咖啡香交織氛圍中。

市長黃敏惠表示，嘉義市擁有百年咖啡種植歷史，並結合文化創新，成為全台獨具特色的咖啡文化城市。本屆咖啡節匯集了51家品牌，包括阿里山咖啡豆交流賽金獎莊園、知名老屋系咖啡廳「木商珈琲」、風格店家如「黑白金咖啡茶屋」、「草侍咖啡」、「里響咖啡」、「解圖咖啡」、「幸福原在咖啡」，以及人氣甜點品牌「常常」、「OA可麗露」等，展示嘉義最具代表性的咖啡文化及生活選物。

嘉義市工策會總幹事許燿宏表示，今年首次推出「啡常環保計畫」，民眾可攜帶咖啡渣至現場回收，有機會獲得星巴克買一送一券。此外，工策會與「Rilink X 綠悠遊」合作推出電動機車租車優惠，包括現場折扣、LINE預約半價、打卡送折價券及集點換禮，鼓勵使用低碳運具，實現永續旅行。

活動時間為上午11點至晚上7點，現場設有多項精彩活動，包括「咖啡拍賣會」、「咖啡豆盲測大賽」及「咖啡拉花競賽」。此外，還邀請「百木學堂」、「溫暖手作坊」、甜點品牌「Soupydaisy × Dragon B」共同推出手作體驗，如「木藝造咖」、「醇香皂」及「馬卡龍 × 手沖咖啡體驗」。

民眾消費滿百即可累積點數，集滿4點並完成問卷即可兌換限定好禮，數量有限，送完為止。更多詳情可至嘉義市工商發展投資策進會臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/idipc.chiayi/?locale=zh_TW 查詢。

嘉義咖啡節將於6月7日、8日在舊監獄宿舍群舉行。圖／嘉義市政府提供
嘉義咖啡節將於6月7日、8日在舊監獄宿舍群舉行。圖／嘉義市政府提供

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