兩段式左轉一市兩制惹爭議 台南加速盤點

台南原市區和周邊10個行政區，逐步試辦取消雙車道內側禁行機車及兩段式強制左轉規定，但舊縣區還有27區未全面實施，議員指有民眾未兩段式左轉遭罰，因全市未統一導致用路人混淆，甚至可能因標誌不明被誤開罰，要求全市盤點。交通局允諾速辦會勘重新盤點。

議員沈家鳳說，里長會報有人提出，在柳營區重溪義士路的超商路口，因沒有待轉被開單，他現場查看該處是「單向一車道」，問警察局長林國清、交通局長王銘德，2人都說「不必強制左轉」，民眾卻被開罰單，要求交通局全面盤點檢討易造成混淆路口。

交通局長王銘德表示，交通法規單向一車道，若路口未設置強制兩段左轉標誌，即不需兩段左轉。這類標誌主要設置於經會勘取得共識的路口，通常為曾發生事故或民眾反映的高風險區域。若地方有需求，可重新會勘，調閱過往紀錄，多方達成共識即可取消強制標誌。

王銘德說，目前原則上單向一車道路段不會再掛上強制兩段左轉標誌，但確有部分路口仍保留舊標誌，會再次盤點，避免駕駛人看不到標誌被開罰。

沈家鳳說，肯定市府取消雙車道內側禁行機車及強制兩段式左轉政策，有助提升交通順暢，但全市未統一，尤其舊縣區，單向一車道依規定不必兩段式左轉，民眾可能沒注意路口有無掛「強制待轉」告示牌，很容易讓人誤會，要求速全面盤點改善，避免民眾受罰。

王銘德說，過去單向雙車道路廊式道路全面加掛「兩段式左轉」，目的為加強車種分流，但台南已從2023年10月28日起，原市區及周邊10個行政區盤點處理，單向雙車道試辦取消機車禁行內車道及不強制兩段式左轉，預計下半年擴及原縣區27個行政區，因議員有疑慮會持續溝通逐步開放。